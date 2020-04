Ratas: leevendusteks on vaja veel palju mõõtmisi teha

Miks on vaja eriolukorda pikendada?

Koroonaviiruse puhang on selles faasis, kus on otsus veel eriolukorda pikendada kuni 17. maini. Teine põhjus on see, et kindlasti siin vajab valitsus väga selgelt konkreetset juhtimist ja see annab selle juhtimisstruktuuri, sest me oleme kriisis, mis on valdkondadeülene, mis puudutab nii meditsiini, majandust kui ka rahandust, aga ka rahvusvahelist suhtlust.

Teil on vaja erimeetmeid ja selleks peab eriolukord kehtima?

Kui me räägime erimeetmetest, olgu see piirikontroll, Kaitseliidu kaasamine, 2+2 reegel, saarte piirangud - see kõik täna seaduslikult vajab eriolukorda.

Kas on võimalik, et eriolukorra ajal, mis kestab praegu 17. maini, siiski mõned leevendused tulevad ja mis need kõige esimesed on?

Vastus on jah, see on võimalik. Selle nimel me kõik töötame ja ma isiklikult väga loodan, et neid leevendusi saame teha. See tähendab seda, et viirusepuhang seda võimaldab, see tähendab seda, et inimesed järgivad reegleid.

Mis need olla saavad? Kindlasti esimesed on, kui me räägime näiteks muuseumitest, eeskätt just muuseumite vabas õhus või vabaõhumuuseumite külastus, kindlasti ka teatud spordi- ja huvialategevus eeskätt vabas õhus.

Te ju näete, mis tänaval toimub - koolivaheaeg, lapsevanemad on pääsenud kodust tööle, transport liigub, ühistransport on linnas rahvast täis, inimesed on tänavatel. Teil on vaja väga tugevaid psühholoogivõimeid, et inimestele öelda: "Palun püsige kodus". Miks me peaksime veel kodus püsima, kui ilm on ilus ja viirus on ju ometi raugemas?

Inimesed on tõesti jälginud ja järginud reegleid väga hästi ja suur tänu - see on punkt üks. Punkt kaks on see, et miks veel? Sellepärast, et kui see viirusenurk ja -tõus tuleb tagasi, siis reeglina on ta alati tulnud tagasi palju kiiremini ja palju suurema tõusuga. Me näeme seda nii mõneski maailma riigis. Ehk siin kehtib kõige lihtsam põhimõte - nagu öeldakse, et üheksa korda mõõta ja siis üks kord lõigata. Täna on veel vaja tugevasti mõõta, et neid leevendusi teha.

Kui me seda kõike teeme, kui me seda kõike järgime, siis ma usun, et me saame võimalikult ruttu erinevaid leevendusi luua, võimalikult ruttu taastada normaalse elu ja pöörduda tagasi ka normaalsesse majanduskeskkonda. See kõik võtab aega ja teatud piirangud jäävad loomulikult veel pikemaks.

Te olete väga palju kiitnud teadlasi, kellega koostööd viimasel ajal teete, kuid teile on tehtud palju etteheiteid, et teete vähe koostööd opositsiooniga ja te küsite ja selgitate väga vähe motiive, miks otsused sellised on. Kas teie arvates opositsiooniga koostöö, selgitustöö on olnud piisav? On nad teiega?

Ma ei oska öelda, kas opositsioon on minuga, aga ma oskan küll seda öelda, et riigikogu erinevad erakonnad on väga tõsiselt pingutanud selle viiruspuhangu ajal ja olnud konstruktiivsed. Täna õhtul oli mul näiteks kohtumine video vahendusel Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooniga, kes on opositsioonifraktsioon praegu. Hommikul oli kohtumine vanematekoguga. Igal hommikul ma saadan 101 riigikogu liikmele oma ülevaate.

Nii et ma arvan, et koostöö ja kontakt on päris tihe. Järgmine nädal, kui on istungitevaba nädal, on juba kolmapäeval kokkulepitud põhiseaduskomisjoni istungil osalemine.

Ettevõtjad tahavad teada, millal nad võivad oma poed lahti teha. Te ei taha anda kuupäevi, aga ikkagi on vaja tellida kaup, kutsuda töötajad tagasi tööle. Mitu päeva ette te ütlete, et meil lähevad kaubanduskeskustes ka väiksemad poed lahti, tehke oma poed lahti, minge restoranidesse?

Me peame arvestama, et Eestis ei ole täielikku sulgemist olnud. Restoranid on olnud avatud, poed on olnud avatud. Tõsi, kaubanduskeskused on olnud suletud. Kui kaubanduskeskustes on olnud näiteks restoranid, mis on eraldi sissepääsuga, on neil olnud alati õigus olla avatud, lisaks kojumüük või kullermüük.

Aga need väikesed restoranid, kes on suurest kartusest ennast kinni pannud - tegelikult nad ei ole pidanud ennast kinni panema -, kas nad võiksid nüüd uksed ikkagi lahti teha? Kas te ärgitate neid uuesti äri ajama?

Kui me räägime söögikohtadest, mis ei asu kaubanduskeskustes, kui me räägime söögikohtadest, mis ei asu Muhu- ja Saaremaal, siis neile ei ole mingeid eripiiranguid tehtud. Tõsi on see, et kuna viirus on olnud väga tugev Eesti ühiskonnas sees, siis paljud on lihtsalt ka võtnud individuaalse vastutuse, omanikuvastutuse, tegevjuhivastutuse ja selle sulgenud.

Kaubanduskeskuste lahtitegemine - ma väga loodan, et me saame neid uudiseid välja öelda mai alguses ja nii ruttu kui võimalik ja anda ka nii palju kui võimalik etteteavitamise aega.

Mis sellest maskisõust saab? Kui me üksteise peale ei karju ja räägime viisakalt omavahel, siis me äkki ei peaks maski kandma? Miks teie minister Aab tahaks, et inimesed kannaksid maski? Te võib-olla olete ise ka öelnud, et sotsiaalne norm võiks olla maski kandmine. Siin tulevad erinevad seisukohad välja - viroloogid ütlevad, et sellest pole eriti kasu, nagu mõistust pole selle maski taga. Mida me teeme nende maskidega siis?

Ma arvan, et meil on täna väga palju oma ala spetsialiste, kes ütlevad, et mask võiks olla sotsiaalne norm. Mina ei ole mitte võib-olla öelnud, vaid olen kindlasti öelnud, et mask võiks olla Eesti ühiskonnas sotsiaalne norm selle haiguspuhangu ajal. Kui vaadata Euroopa Liitu, siis võib öelda, et see läheb kaheks - on kümme riiki, kus on see kehtestatud kohustuseks, on kümme riiki, kus see on vabatahtlik. Eestis ta on vabatahtlik, see ei ole täna kohustus.

Ja see ei lähe ka kohustuslikuks?

Kui me teeme erinevaid leevendusi, siis kindlasti ma ei saa öelda, et me seda ei kaalu, kui me räägime avalikest siseruumidest. Aga kui me räägime näiteks kaubanduskeskuste avamisest, siis need inimesed, kes seal töötavad, kindlasti peavad kandma ja neile peab olema tagatud isikukaitsevahendid.