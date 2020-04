Peking hakkab valesti köhijaid trahvima

Reeglite eesmärk on edendada "tsiviliseeritud käitumist" ja need on seotud võitlusega koroonaviiruse pandeemia vastu, teatas linnavalitsus.

Korralduste rikkujaid ootab trahv.

Ühtlasi nõuab linnavalitsus, et avalikes kohtades märgistataks ühemeetrised vahemaad. Inimesed peavad avalikes kohtades "riietuma korralikult". särgita väljasolek on keelatud.

Juba varem avaldas Peking tungivad soovitused rea "tsiviliseerimatute kommete" suhtes nagu avalikus kohas sülitamine, rihmastamata koeraga jalutamine, kõrghoonetest asjade allaviskamine, roojamine avalikus kohas ja suitsetamine paikades, kus see on keelatud.