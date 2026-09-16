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Kohus mõistis Kosovo ekspresidendi sõjakuritegude eest 25 aastaks vangi

Välismaa
Thaçi toetajad kogunesid Haagis Kosovo erikohtu ette
Thaçi toetajad kogunesid Haagis Kosovo erikohtu ette Autor/allikas: SCANPIX/EPA/RAMON VAN FLYMEN
Välismaa

Haagi tribunal mõistis Kosovo endise presidendi Hashim Thaçi sõjakuritegudes süüdi ning karistas teda 25-aastase vangistusega.

Kolmapäeval tunnistas Kosovo sõjakuritegude tribunal endise presidendi ja Kosovo Vabastusarmee (KLA) endise komandöri Hashim Thaçi süüdi sõjakuritegudes, mis pandi toime aastatel 1998–1999 Serbia-vastase iseseisvussõja ajal.

Kohus leidis, et KLA pani Kosovo sõja ajal toime mõrvu, piinamisi ja ebaseaduslikke kinnipidamisi. Thaçi tunnistati vastutavaks 96 inimese mõrva, 385 inimese ebaseadusliku kinnipidamise ja enam kui 300 inimese piinamise eest.

Kohtu hinnangul osales Thaçi aktiivselt kuritegude toimepanemises ja julgustas nende toimepanemist. Thaçi kaitsjate sõnul puudus KLA juhtkonnal piisavalt selge käsuliin ning seetõttu puuduvad ka otsesed tõendid, mis seoksid teda konkreetsete kuritegudega.

Thaçit ja teisi süüdistatavaid peetakse Kosovos rahvuskangelasteks ning KLA-d peetakse iseseisvusliikumise sümboliks. Thaçi jäi ka pärast sõda keskseks poliitiliseks tegelaseks ning mängis võtmerolli Kosovo 2008. aasta iseseisvumisel.

Haagi kohtuotsust edastati otseülekandena Kosovo pealinnas Prištinas, kuhu kogunesid tuhanded Thaçi ja KLA toetajad.

Juhtumit menetles KSC ehk Kosovos toime pandud sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude uurimiseks ning kohtumõistmiseks loodud ajutine eritribunal. 

See kohus loodi 2016. aastal Kosovo seaduste alusel, et uurida ja menetleda KLA-ga seotud sõjakuritegusid. Kohus asub Haagis ning seal töötavad rahvusvahelised kohtunikud. KSC on seni esitanud süüdistuse 15 inimesele, kellest kolm kannavad karistust.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: DW

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