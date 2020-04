Teeme Ära eesmärk on sel aastal Eestimaa viirusest puhtaks teha

Teeme Ära meeskonna eestvedamisel on alanud kodused maskitalgud ja Epp Peedumäe õmbleb juba agaralt Tartu Uues Teatris teatrirahvale riidemaske, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Suvisest hittlavastusest "Kremli ööbikud" üle jäänud kangas sobib selleks suurepäraselt.

"Saab ka palju lihtsamalt, saab ka muidugi nii, et õmblused on kõik väljaspool. Peaasi, et on turvaline," selgitas Peedumäe.

Kui tavaliselt on talgupäeval Eestimaa prügist puhtaks tehtud, siis tänavu on eesmärk Eestimaa viirusest puhtaks teha.

"Tulenevalt eriolukorrast tavapärasel moel ei saa talgupäeva pidada ja inimesed kokku tulla. Aga mida me saame teha, igaüks omas kodus ja samas kõik koos, on teha ära see kõige olulisem töö ja täna meile tundub, et see võiks olla maskide tegemine ja nende kandmine - isetehtud maskide tegemine, et kiirendada eriolukorrast tavapärasesse olukorda jõudmist ja anda igaüks oma panus," rääkis talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüür.

Koduste maskitalgute käigus on praegu valmis tehtud juba pea 3000 maski. Oma maskitegu tasuks kindlasti talgupäevale ka registreerida, et nii ka teisi innustada.

"Maskide tegemise juhiseid ja ka kandmise ja hooldamise juhised me oleme Teeme Ära kodulehele pannud ja neid on tõesti erinevaid. Ja leiab ka ilma õmblemiseta tegemist, nii et variante on mitmeid,"ütles Tüür.

Teeme Ära kodused maskitalgud kulmineeruvad 2. mail.