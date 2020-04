Peaministri sõnul on väga oluline, et itaallased hoiaksid suhtlusvahemaad tulevatel kuudel, kui koroonaviiruse ohjeldamiseks mõeldud piiranguid järkjärgult tühistatakse. Et suhtlusvahemaa kindlalt püsiks, ei lubata Itaalias ka eelolevatel kuudel suurte kirikupühade tähistamist.

Soovitatav suhtlusvahemaa peab Itaalias olema vähemalt üks meeter.

"Kui me ei hoia vahet, kui me ei hooli ettevaatusabinõudest, kasvab epideemiaküür jälle ja kihutab kontrolli alt välja. Veel rohkem inimesi saab surma ja majanduskahju muutub pöördumatuks. Lubage mul öelda, et kui sa armastad Itaaliat, hoiad ka vahet," sõnas Conte.

Conte ütles pühapäeval, et koolid avatakse riigis alles septembris, kuid paljudel ettevõtetel on lubatud tegevus taastada juba järgmisest nädalast.

Conte ütles usutluses ajalehele La Repubblica, et üksikasjad piirangute järk-järgulise leevendamise kohta mais avalikustatakse alanud nädalal.

Ametlikel andmetel on COVID-19 nõudnud Itaalias 26 384 inimelu. Nakatumiskordaja on praeguseks regiooniti 0,2-0,7, mis võimaldab osa piirangute ohutut leevendamist.

Conte ütles, et valitsus lubab "suurel hulgal ettevõtetel alates tootmisest ja lõpetades ehitusega taasalustada tööd 4. mail".