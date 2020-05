Itaalia hakkab esmaspäeval maailma pikimast koroonaviiruse sulgemisrežiimist välja tulema ja siis selgub, kas kaks kuud kaitsemeetmeid oli piisav, et nakatumise uus laine ära hoida.

Itaalia ametlik surmajuhtude arv on 27 967, mis jääb maha vaid USA-st, aga päevased nakatumisnumbrid vähenevad ning on jõudnud tasemele, kus viimati oldi märtsi alguses.

Itaalia sulgemisaja pikkus tähendab aga seda, et tagasilöök majandusele on teravam kui euroalal keskmiselt. Pool tööjõust tugineb riigi abile ning päevalehes Corriere della Sera avaldatud küsitlus kinnitab sama suure hulga inimeste hirmu võimaliku töökaotuse pärast.

Conte tunnistas, et valitsus jäi enam kui 50 miljardi eurose väljamaksega peredele ja äridele hiljaks. Ta kirjutas Fasebookis, et väljamaksetega on olnud ja tuleb veelgi ette hilinemisi.

"Ma vabandan valitsuse nimel ning kinnitan teile, et me teeme kõik selleks, et väljamaksed ja rahastamine toimuksid nii kiirelt, kui võimalik," ütles ta.

Itaalia valitsus hindab selle aasta majanduslangust kaheksale protsendile, mida on pisut vähem kui Rahvusvahelise Valuutafondi pakutud 9,1 protsenti.

Samal ajal hoiatas Conte, et tagasilöök võib ulatuda ka enam kui kümne protsendini, kui viirus uuesti levib ja uued sulgemismeetmed osutuvad vajalikuks.

Tervishoiuministeerium töötab välja tingimusi, mille alusel määratletakse võimaliku alarmi vajadus viiruse tagasipöördumisel. Nii peetakse silmas, kas nakatumiste määr võib tekitada haiglatele üle jõu käiva koormuse ning kas piirkondadel on piisavalt teste ja muid vahendeid, et haigusjuhtudega toime tulla.

Väidetavalt võib valitsus kaaluda ka kohalikke sulgemismeetmeid.

Haigus oli Itaalia jaoks eriti laastav seetõttu, et ta levis kõigepealt kolmes regioonis, kust tuleb 45 protsenti riigi majanduse kogutoodangust.

Conte kirjutas, et paljud tunnevad ärevust ja muret, sest inimesed võivad kaotada töö. "Ma olen lugenud teie kirju ja asetades end teie kingadesse tunnen ma täpselt sama, mida te tunnete," kinnitas peaminister.

Conte rõhutas ka, et senised kannatused tasuvad end vaid siis ära, kui piirangute leevendamise järel suudetakse kinni pidada sotsiaalse distantsi nõudest.

Peaministri sõnul asuvad neli miljonit itaallast esmaspäeval uuesti tööle ning seda tänu sellele, et sulgemismeetmed on andnud tulemuse.

Itaalia leevendusmeetmed on järkjärgulised ning maikuu jooksul peaks kõik uuesti avanema.

"Kui me hoiame nakatumisriski madalal ja järgime turvalisusmeetmeid, siis võib mõnigi klient lasta uuesti ilma hirmuta juukseid lõigata," kinnitas Conte ühele juuksurile maa lõunaosast Basilicata regioonist.

Senise kava järgi avatakse professionaalsed juuksuritöökojad 1. juunil.