Sperlonga küla Kesk-Itaalias on põhjapoolsete eurooplaste, kuid ka Rooma ja Napoli elanike lemmikkuurort. Tavaliselt on seal kõik praeguseks ajaks juba lootusetult broneeritud. 50 protsenti küla sissetulekust moodustab turism, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma loodan, et võimud annavad meile võimalikult kiiresti teada, kuidas peame oma töö korraldama ja millal saame taas alustada, sest see on meile põhimõttelise tähtsusega. Ilma selleta oleme surnud, sest inimesed helistavad meile ja me ei tea, mida neile öelda. Inimesed helistavad, et teha broneeringuid, kuid meil pole mingit kindlust. Me ei tea, mida inimestele öelda. Me ei tea," rääkis Lido Rocco rannakuurordi kaasomanik Daniele Faiola.

Torinos süütas tuhatkond poeomanikku, restorani- ja kohvikupidajat teisipäeva õhtul oma äride tuled, et sel moel tõmmata valitsuse tähelepanu oma muredele.

Poed on täis müümata kaupa ning avamise tingimusi on võimatu täita. Keegi ei suuda nii palju desinfitseerida kui nõutakse.

Veneetsias protestisid väikeettevõtete omanikud tühjal pimedal Püha Markuse väljakul seistes. Nendega liitus linnapea Luigi Brugnaro.

"Jätkame kontsertide, ürituste ja näituste korraldamist. Alustame taas ilu esitlemisega, sest ilu päästab maailma. Veneetsia on ideaalne paik, kus elab nii lääne kultuur kui ka armastus inimkonna vastu," rääkis Brugnaro.

Roomas süütasid restoranide ja baaride omanikud oma äride ees küünlad, andes sellega märku, et see kõik tuleb maha müüa, kui kohe uksi avada või rahalist abi ei saa.

"Me ei ole saanud valitsuselt mingit vastust. Meie töötajad koondatakse koondamishüvitiseta. Jätkame üüri ja arvete maksmist, kuid me pole kaks kuud

raha teeninud ja nii läheb ka järgmisel kuul. Selline on olukord," ütles Rooma baaripidaja Francesco Marino.

Itaalia valitsus on lubanud poed, muuseumid ja raamatukogud avada 18. mail, baarid ja restoranid aga 1. juunil. Kuid kehtima hakkavad karmid ettevaatusabinõud.