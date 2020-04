Lõuna-Korea valitsuse teatel on kuulujutud Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni kohta liialdatud ning midagi kahtlust-äratavat ei ole juhtunud.

Lõuna-Korea valitsuse julgeolekunõuniku hinnangul on naaberriigi liider elus ja tunneb end hästi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ta lisas, et Kim Jong-un on Wonsanis juba kaks nädalat.

"Pole midagi, mida saaksime kinnitada Kim Jong-uni tervise kohta. Nagu riiklik julgeolekunõukogu komisjon juba teatas, mingit ebatavalist liikumist Põhja-Koreas ei toimu. See seisukoht endiselt kehtib," ütles Lõuna-Korea ühinemisministeeriumi pressiesindaja asetäitja Cho Hey-sil.

Lõuna-Korea parlamendi väliskomisjoni juhi hinnangul on alust eeldada, et Kim on kas haige või vabatahtlikus karantiinis koroonaviiruse pärast.

USA telekanal CNN väitis oma allikatele viidates, et kaks nädalat avalikkust vältinud Põhja-Korea liider on käinud operatsioonil või lausa surnud.

Hiina välisministeerium teatas esmaspäeva hommikul, et Pekingil ei ole Kimi kohta anda mingit informatsiooni. Kinnitamata andmetel saadeti neljapäeval Hiinast Põhja-Koreasse meedikute rühm, kuid visiidi eesmärk on teadmata.

Eesti riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (RE) ütles ETV saates "Ringvaade", et tema usuks enim Lõuna-Korea andmeid ja hinnanguid Kim Jong-uni tervise ja asukoha kohta.

Mihkelson meenutas, et ka näiteks 2014. aastal n-ö kadus Kim Jong-un kuueks nädalaks ära. Siis kahtlustati, et tal oli südameinfarkt. Mihkelson lisas, et ka Kimi eelkäijate kohta ringles sageli erinevaid spekulatsioone, sealhulgas nende surma kohta.