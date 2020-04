USA telekanali CNN andmetel sattus Põhja-Korea liider Kim Jong-un operatsioonile ja on raskes seisundis.

Telekanal tugines uudises anonüümsetele USA allikatele ja hoiatas, et tegemist pole selge ja läbipaistva infoga.

Allika andmetel pole Kimi operatsioon ega seisund seotud koroonaviirusega.

Uudisteagentuuri AP andmetel uurib Lõuna-Korea valitsus kuuldusi Kimi kehva tervisliku seisundi kohta. Esialgu pole midagi sellealast ametlikult kinnitust leidnud.

Kuulujutud Kimi tervisliku seisundi kohta said alguse, kui Põhja-Korea liider ei osalenud 15. aprillil riigi rajaja ja oma vanaisa Kim Il-sungi sünniaastapäeva pidustustel. Põhja-Korea liidri vanaisa sündis 108 aastat tagasi 15. aprillil ja see päev on tänini riigi poliitilise kalendri suurim tähtpäev - päikesepäev.

Kusagil ei olnud ka näha üleelusuuruses lillekorvi Kim Jong-unilt ning riikliku uudisteagentuur KCNA ei maininud liidri panust, mis on harilikult tähtpäevauudise lahutamatu osa.

Souli teatel ei ole Põhja-Koreas märgatud mingit kahtlast tegevust

Lõuna-Korea presidendikantselei teisipäevase teate kohaselt ei ole märgatud mingit kahtlast tegevust Põhja-Koreas. Lõuna-Korea Sinine Maja ütles, et ei saa kinnitada Kimi praegust tervislikku seisundit.

Varem edastas Daily NK viitega anonüümsetele allikatele, et Kim on pealinnas Pyongyangis taastumas südameoperatsioonist ja tema seisund on paranemas.