Justiitsminister Raivo Aeg ütles, et valitsus kaotab liikumispiirangud saarte ja mandri vahel 18. maist.

Aeg rääkis pressikonverentsil, et need, kellel on rahvastikuregistri järgi elukoht saartel, saavad hakata vabalt mandril käima 4. maist.

"Loomulikult tuleb lähtuda sellest, et need otsused jõustuvad ainult sellisel juhul, kui viirus näitab vähenemise märke," lausus Aeg.

Eriolukorra juht otsustas Saaremaa valla palvet arvesse võttes väljastada saartele liikumiseks eriload, mis jagunevad iga päev nii: Saaremaale 25 eriluba, Muhu saarele ja Manijale viis, Hiiumaale 20 ning Kihnule, Ruhnule ja Vormsile kümme eriluba. Eriluba kehtib üks kord edasi-tagasi sõitmiseks.

Samuti otsustas valitsus alates teisipäevast leevendada Saaremaal piiranguid kaubandusele ja teenindussektorile.

Popov: saame rääkida Kuresaare haigla plaanilise ravi taastamisest

Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht Arkadi Popov ütles, et olukord Saaremaal on stabiliseerumas ja seetõttu lõpetab 30. aprillist töö ka Kuressaare haigla kriisistaap.

"Sellest päevast alates alustab Kuressaare haigla tavapärane kriisijuhtimise struktuur. Me räägime ka plaanilise ravi taastamisest. Selleks töötatakse välja teekaart," ütles Popov.