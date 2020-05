Saaremaalt mandrile sõitjaid oli esmaspäeval rohkem kui saarele minejaid

Selline vaatepilt, kus praami ootab vaid mõni üksik auto, on Virtsu sadamas suhteliselt ebatavaline, aga tund aega enne kella 14 praami väljumist jõudiski kohale esimene ootaja, kes arvas, et ootajate rivi on pikk.

"Ma natuke pelgasin ka seda, aga õnneks ei ole siin kedagi. /.../ Eks see Saaremaale saamine ole ju praegu, et sul peab olema sissekirjutus seal või vähemalt üks aadress. /.../ Ma nii hoidsin Saaremaale pöialt ja iga päev vaatsin uudiseid ja muretsesin sellepärast, et Saaremaal on hästi palju sõpru ja sugulasi ja tuttavaid. Loodetavasti on möödas see aeg," rääkis Jaagup Kreem "Aktuaalsele kaamerale."

"Mul ei olnud sinna varem tarvis üldse minnagi, aga mul on seal mõned mesilaspered ja on nii-öelda kriitiline hetk, tuleks läbi vaadata, õunapuid lõigata," ütles Peeter.

Saaremaale praegu lihtsalt suvitama ei saa, ikka tööd tegema. "Juba kibeles tükk aega, et kõik on tegemata seal. /.../ Vist tuleb muru niita ja hakata maja kütma seal. See on esimene asi. Siis tuleb hakata kõik need kasvuhooned ja põllutööd ja siis on puudetööd. Seal on tegemist tükiks ajaks," rääkis Janek.

Esimene praam läks hommikul kella 5.30 ajal. Politseinikud olid kohal juba kell 4.30.

"Praegu on ikka saarelt minu arvates ära tulnud rohkem inimesi kui on läinud. Aga läinud on ka täna tunduvalt rohkem. Kui eelmine nädal kella 13 praami peale läks kaks-kolm sõiduautot, siis praegu oli broneeringuga juba 29 sõiduautot. /.../ Üldiselt kõik on rahulikud, me saame suhtlemisega hästi hakkama, ei ole kellegagi tülli läinud," rääkis piirkonnapolitseinik Vello Vichterpal.

Neid, kellel pole õigust saarele minna, sinna praegu ei trügi ka. Harva tuleb kedagi tagasi saata.

"Tagasi saadame, kes lähevad näiteks turismi eesmärgil. Laupäeval oli üks neiu, kes tahtis Orissaarde minna hotelli puhkama. Teda me ei saanud üle lasta," ütles Vichterpal.