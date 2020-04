Praegu puudub vajadus, et kõik inimesed kannaksid avalikes kohtades kaitsemaske, kuid see soovitus võib muutuda, ütles Läti peainfektsionist Uga Dumpis teisipäeval pressikonverentsil.

Üleüldist maskikandmisnõuet kasutavad riigid, kus on palju nakatunuid.

"Need riigid avavad seda, mis meil on ammu avatud, seal hulgas poed ja ühistransport," ütles Dumpis.

Tema sõnul on maskide kandmine õigustatud suure haigestumise puhul ja olukordades, kus kahemeetrist vahemaad ei õnnestu hoida.

"Et Lätis on haigusolukord suhteliselt hea, iga päev lisandub vaid väike hulk nakatunuid, ühistranspordis on ruumi küllaga, ohud poes on küllalt väikesed, siis oleks ehk vaja rohkem rääkida töökohtadest, kus (inimeste) vahemaad on lühemad," ütles Dumpis, lisades, et pandeemiaolukorra halvenemisel võivad soovitused muutuda.