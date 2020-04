Tusk kutsus poolakaid üles valimisi boikoteerima

Tuski hinnangul on valimiste korraldamise koroonaviiruse pandeemia liikumispiirangute ajal liiga riskantne.

Tusk, kes nüüd juhib Euroopa Rahvaparteid (EPP), on varem öelnud, et "ainult loll või kurjategija" saadab inimesed mais valima.

Erakonnaliider ühines teiste kriitikutega, kes soovivad valimiste edasilükkamist.

Opositsiooni presidendikandidaat Malgorzata Kidawa-Blonska ütles laupäeval, et Poola presidendivalimiste korraldamine 10. mail koroonaviiruse pandeemia tingimustes võrduks riigipöördega.

Poola ühiskonna eri osad on nõudnud valimiste edasilükkamist ja seda on toetanud ka valitseva Seaduse ja Õigluse Partei (PiS) tervishoiuminister. PiS, kes toetab president Andrzej Duda tagasivalimist, on keeldunud valimiste aega muutmast, kuigi see tähendab, et valimised toimuvad posti teel.

PiS loodab parlamendilt posti teel hääletamisele heakskiidu saada.

"Vahetult enne hääletamist valimisseadusesse tehtud muudatused on põhiseadusega vastuolus," ütles Tusk teisipäeval internetikeskkonda Youtube postitatud avalduses.

"Kui kõik ausad ja korralikud poolakad ütlevad, et need pole valimised, siis me ei osale nendel," lisas ta.

Poolas on koroonaviirusesse surnud 570 ja nakatunud 12 000 inimest.