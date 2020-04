Euroopa Liidu reeglite täitmist jälgiv Komisjon andis oma esimese sammuga mitmeastmelises protsessis Poola valitsusele kaks kuud aega, et tuua selgus süüdistustes, et detsembris vastu võetud seadus annab valitsusele võimaluse karistada võimukriitilisi kohtunikke.

Poolas valitsevat Õiguse ja Õigluse parteid (PiS) on juba kaua süüdistatud demokraatia õõnestamises, kuna see survestab kohtuid, ajakirjandust ja kodanikuühiskonda ning püüab neid valitsuse kontrolli alla saada.

Viimati kritiseeris Euroopa Komisjon Poola valitsust otsuse eest viia riigis koroonakriisi tõttu kehtestatud piirangutele vaatamata läbi maisse kavandatud presidendivalimised.

"Valitseb selge oht, et kohtunike suhtes kehtestatud distsiplinaarreegleid saab kasutada kohtute otsuste poliitiliseks mõjutamiseks," ütles Euroopa Komisjonis demokraatlike väärtuste ja läbipaistvuse eest vastutav asepresident Vera Jourova.

"See on Euroopa küsimus, kuna Poola kohtud rakendavad Euroopa Liidu õigust. Teiste liikmesriikide kohtunikud peavad usaldama, et Poola kohtunikud tegutsevad sõltumatutena. Selline vastastikkune usaldus on meie ühisturu aluseks," lisas Jourova.

Kui Poola valitsus keeldub vaidlusaluseid reegleid muutma, saab Komisjon pöörduda Euroopa Kohtusse, mis võib lõpptulemusena viia suurte trahvide määramiseni Poolale.