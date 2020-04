Briti ringhäälingu BBC vene toimetus avaldas mahuka ülevaate Venediktovi tõusust Ehho Moskvõ peatoimetajaks, tema suhetest mõjukate poliitikute, ametnike ja ärimeestega. Muuhulgas tuuakse selles välja ka mitme naise kirjeldused seksuaalsest ahistamisest.

Nii kirjeldab Venemaa opositsiooniline väljaanne Meduza, kuidas nende kunagine kaastöötaja Anna Veduta pidi 2012. aastal, olles toona 22-aastane, taluma siis 56-aastase Venediktovi pealetükkivat lähenemist.

Küsimusele, miks ta alles nüüd süüdistustega lagedale tuli, vastas Veduta Twitteri vahenduse, et see oli esimene kord, kui temalt selle kohta küsiti ning viitas ka sellele, et kaheksa aasta tagasi oli ta veel väga noor.

1. Почему сейчас? Не сейчас, а в декабре 2019. @bbcrussian долго готовили материал.

2. Почему раньше не говорила? А никто не спрашивал. @seriozha_s спросил, я рассказала.

3. В 22 я испугалась и среагировала как среагировала. Сейчас бы в лицо посмеялась.

4. Спасибо за поддержку — Anna Veduta (@Anna_Veduta) April 29, 2020

Vene opositsiooniliider Aleksei Navalnõi, kelle pressiesindajana Veduta hiljem töötas, avaldas sotsiaalmeedias oma endisele kolleegile toetust ning lisas, et tema hinnangul peaks Venediktov vabandama.

Прочитал материал Бибиси об Алексее Венедиктове @aavst , где мой бывший пресс-секретарь Анна Ведута @Anna_Veduta рассказывает, что Венедиктов к ней приставал.https://t.co/QDW9fKUILq — Alexey Navalny (@navalny) April 29, 2020

Üks anonüümsust palunud naine rääkis BBC-le, kuidas Venediktov surus oma käe naise reie siseküljele 2017. aastal ühel õhtusöögil restoranis. Keegi kolmas lisas, et Vendeiktov silitas sageli naiskolleege seljalt ja kutsus neid hellitusnimedega.

Ajaleht The Moscow News lisas BBC artiklit vahendades, et Venediktovil on juba ammu "naistemehe" reputatsioon ning see on Vene liberaalse ajakirjanduse ringkondade avalik saladus. 2005. aastal antud usutluses olevat Venediktov öelnud, et Ehho Moskvõ toimetuses on õigus naisterahvaid ahistada.

Venediktov lükkas oma kommentaaris BBC-le kõik ahistamissüüdistused tagasi.