Moskva volikogu valimistel saab anda ka e-hääli

Protestide põhjuseks on otsus mitte lubada opositsioonikandidaate valimistele. Linna valimiskomisjoni otsustas, et opositsiooniesindajate toetajate allkirjad on võltsitud. Valimiskomisjoni otsust ei mõjutanud isegi see, et allakirjutajad olid ise valmis komisjoni tulema ja oma allkirjade ehtsust tunnistama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Huvitav küsimus on miks Moskva valija internetis hääletada saab, aga allkirja oma kandidaadi toetuseks anda ei saa. Tundub aga, et e-valimiste korraldajatele ei tulnud selline mõte lihtsalt pähe.

"Praegu ei ole võimalik anda kandidaadi toetuseks allkirja interneti teel, kuid teenused arenevad ning muutuvad ka valimisõigus- ja praktika," ütles Moskva linna valimiskomisjoni aseesimees Juri Jermolov.

Moskva Infotehnoloogiateameti asejuht Artjom Kostõrko märkis, et kui allkirjade kogumine ja kontrollimine muutub õiguslikult võimalikuks, siis tehnilisi takistusi pole. "Ma arvan, et me saame selle ka ellu viia," lausus ta.



"Ehho Moskvõ" raadiojaama peatoimetaja, Ühiskondliku valimisvaatlemise staabi juht Aleksei Venediktov ütles, et inspiratsioon e-valimisteks tuli eestlastelt. "Just teie, eestlased, inspireerisite meid. Ja me oleme teile selle eest tänulikud."

Aleksei Venediktov on e-hääletamise kirglik toetaja vaatamata sellele, et Moskva e-hääletamise süsteem ei ole veel päris valmis ja valimisteni jäävad vaid mõned päevad.

Liikumise "Valijate õiguste kaitseks" (GOLOS) kaasesimees Grigori Melkonjants rääkis mõndadest puudujääkidest süsteemis. "Näiteks, viimase testimise käigus selgus, et kui arvutis on väike viirus, siis see programm saab muuta häält nii, et kasutaja ehk valija ei tea seda. See tähendab, et valija hääletab enda arvates Ivanovi poolt, aga hääl läheb Petrovile," lausus Melkonjants.

Sellele vaatamata tunnevad moskvalased e-hääletamise vastu huvi. Kolmes valimisringkonnas, kus e-hääletamise eksperiment toimub, tahab ligi 8000 valijat anda hääle interneti kaudu. Seda ei ole vähe. Madala valimisaktiivsuse puhul võib see tähendada, et digitaalselt hääletab kümnendik valijatest.

"Keegi ei tea, mis hakkab toimuma 8. septembril. Kui see eksperiment läheb edukalt, mõjutab see kindlasti e-hääletamise arengut meie riigis," lisas Melkonjants.