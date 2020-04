"Masin tuli Hiinast Shanghaist. Leidsime hea koostööpartneri, kes on seni valmistanud põhiliselt meditsiiniseadmeid, aga nad olid nõus kätt proovima ja tegema ühe maskide valmistamise seadme," ütles Softcomi juht Andrus Toom "Ringvaates". "Masin ise on mõeldud siis kaitsemaskide valmistamiseks. Saame teha neid kahe- kuni neljakihilisena erinevatest materjalidest ja erineva kaitsevõimega."

Kuidas aga mööblitehas üldse kaitsemaskide tootmisele mõtlema hakkas? "Käisin Würthi poes ja seal öeldi, et kaitsekombinesoonid on otsas, aga meile oli kõrvale pandud üks. Ja siis mõtlesin, et midagi on väga paigast ära. Sealt kuidagi saigi," meenutas Softcomi juht Priit Pettai. "Esimene asi, mis tegime, oligi kaitsekombinesoon."

"Märtsi viimastel nädalatel, kui neid isikuvahendite asju arutasime, eriti riigiga, siis kogu aeg igas vestluses oli läbiv sõna mask," lisas Toom.

Toomi sõnul on plaan tootmisprotsessis inimkontakti vähendamine. "Kui tootmisprotsess saab korda ja kvaliteedi saame püsivamaks, on plaanis ka pakkimine automatiseerida, siis sisuliselt ükski inimene maski näpuga ei puudu," ütles Toom.

Kui eriolukord läbi saab, siis paarisaja tuhande euro eest soetatud maskilin tolmu koguma ei jää – maskivajadus ilmselt niipea ära ei kao. "Kindlasti toodame maske edasi. See valik on ju lai, mida saame selle masinaga toota," sõnas Pettai.