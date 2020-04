Postimees lahutas uudismeedia ja meelelahutusportaali domeenid

Postimees Grupp viis seni Postimehega ühel domeenil tegutsenud meelelahutusportaali Elu24 üle eraldi domeenile. Grupi juhatuse esimehe Andrus Raudsalu sõnul on see uudismeedia ja meelelahutusportaali eraldamise viimane faas.

"Eraldi domeenile minemine, mis oli tehniliselt keeruline ettevõtmine, oli päris lõppfaas. Toimetused on ju olnud aastaid eraldi. Tänaseks on nad kaks aastat täiesti eraldi struktuurides, isegi juhatuse tasemel eraldi juhtide all," ütles Raudsalu ERR-ile.

Raudsalu sõnul on kahe portaali eraldamine vajalik selleks, et lugejad ei ajaks omavahel segamini uudismeedia väljaannet meelelahutusliku tabloidiga. "Selles mõttes on see ka hästi loogiline, et nad on eraldi väljaanded, üks on tabloid, teine on klassikaline uudismeedia," lisas ta.

Elu24 on Postimees Grupi juhi sõnul veebis kõige loetum tabloid ning edastab seejuures Kroonikat ja Õhtulehte. See, et tegu on tabloidiga, ei tähenda tema sõnul aga, et seal ei saaks olla tõsiseltvõetavaid uudiseid. Näiteks edastab Elu24 ka spordiuudiseid, milleks on portaalis eraldi reporter. "Klassikaline sporditoimetus jääb loomulikult Postimehe alla ja ega nad väga paljus omavahel ei konkureeri ka," märkis Raudsalu.

Portaalide lahutamine oli tema sõnul eraldamisprotsessis viimane samm. Elu24 artikleid võib aga jätkuvalt leida Postimehe uudisvoost.

"Uudistevoogu haldab Postimees. Kui neile mingil põhjusel tundub, et mingi Elu24 uudis on nii oluline, et seda võiks lugejad teada, siis võivad nad selle ka oma uudisvoogu panna," lisas Raudsalu.

Kriisiolukorras on Raudsalu sõnul veebireklaami müük langenud ligikaudu 30 protsenti, kuid see portaalidele takistusi ei sea.

"Kui me vaatame aprillikuud, siis kõige rohkem on pihta saanud paberlehed. Veebireklaam on langenud umbes 30 protsenti, mis iseenesest on ka märkimisväärne summa," märkis ta. Suure käibelanguse tõttu on Postimees Grupp võtnud kasutusele ka töötukassa palgatoetuse.