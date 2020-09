Postimees loobub paberlehes erootikareklaamidest

Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaar kirjutas esmaspäevases juhtkirjas , et Postimehe paberlehest enam erootikareklaame ei leia, samas veebiväljaandes võib neid ilmuda.

Raudsaar ütles ERR-ile, et praegune otsus puudutab ainult paberlehte. Peatoimetaja lisas, et veebis on inimestel võimalik endale tellida aga täiesti reklaamivaba pakett, kus ei pea ühtegi reklaami nägema.

"Kuna oleme brändilt soliidne leht, siis me ei saa lubada reklaame, kus on kumminaised," sõnas Raudsaar.

Ekspress Meedia juhatuse esimees Argo Virkebau ütles ERR-ile, et nende väljaannetes lähtutakse reklaamivalikul seaduses ettekirjutatust.

"Oleme jäänud selle juurde, mida seadus lubab ja tõlgendame, kas mõni reklaam on ühiskondlikult sobiv," selgitas Virkebau.