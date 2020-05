Riigiametnike keskmine palk oli mullu 1861 eurot

Kui riigi- ja omavalitsusametnike palgad kokku lüüa, siis oli ametnike keskmine kuupalk mullu 1831 eurot, mis on seitse protsenti rohkem kui 2018. aastal, selgub rahandusministeeriumi ülevaatest.

Kui riigiametnike keskmine palk kasvas aastaga 7,6 protsenti, siis omavalitsuste ametnikel oli palgakasv 5,4 protsenti. Eesti keskmine kuupalk kasvas mullu 7,4 protsenti. Seega kasvas riigiametnike keskmine kuupalk mullu ligikaudu samas tempos Eesti keskmise kuupalgaga, omavalitsusametnike keskmise kuupalga kasv oli aeglasem.

2018. aastal oli riigiametnike keskmine palk 1754 eurot, 2017. aastal 1584 eurot. 2018. aastal oli omavalitsuste ametnike keskmine kuupalk 19 euro võrra suurem kui riigiametnikel.

Riigieelarvest eraldati 2019. aastaks riigi ametiasutuste palgafondi 2,5 protsenti lisaraha, teistest enam eraldati palkade konkurentsivõime parandamiseks lisaraha siseturvalisuse valdkonnale. Päästeameti palgad tõusid keskmiselt 20 protsenti, politsei- ja piirivalveametis 10,7 protsenti, häirekeskuses viis protsenti ning sisekaitseakadeemias, keskkonnainspektsioonis, vanglates ja maksuametis 4,5 protsenti.

Rahandusministeeriumi hinnangul on viimase viie aastaga ametnike keskmine kuupalk kasvanud sarnases tempos Eesti keskmise kuupalgaga. Selle perioodi jooksul on ametnike palgapositsioon Eesti keskmise palga suhtes õige pisut nõrgenenud, kuid muutus on väike, vaid kaks protsenti. Riigiametnike keskmise palga kasva on Eesti keskmise palga kasvule jäänud viimase viie aastaga alla kahe protsendiga, omavalitsustes on samas palgakasv olnud protsendi võrra suurem.

Kokku oli eelmisel aastal riigi ja omavalitsuste ametiasutustes tööl 16 428 ametnikku, mis moodustab 12 protsenti avaliku sektori töötajaskonnast.

Neist riigi ametiasutustes töötas 13 454 ametnikku. Riigi ametiasututuste ametnikest enam kui pooled on eriteenistujad, näiteks politsei-, pääste- ja vanglaametnikud, kaitseväelased.

Kohalike omavalitsuste ametiasutustes töötas 2019. aastal 2974 ametnikku. Omavalitsuste ametnike kuuluvad näiteks spetsialistid kohaliku elu hariduse, noosootöö, sotsiaaltöö, lastekaitse, planeeringute ja kultuuri valdkonnas.

Neljapäeval avaldatud palgaandmetest selgus, et riigiametnikest teenis 2019. aastal enim maksu- ja tolliameti peadirektor Valdur Laid, kelle kogupalk oli 91 772 eurot. Sellest oli põhipalk 78 772 eurot ja lisatasud 13 000 eurot. 2018. aastal teenis Laid kogupalgana 88 300 eurot.

Laidile järgnesid maanteeameti peadirektor Priit Sauk (82 315 eurot) ja sotsiaalkindlustusameti peadirektor Egon Veermäe (77 436 eurot).

Omavalitsuste ametnikest teenis mullu enim Tallinna linnasekretär Toomas Sepp, kes teenis 2019. aastal kogupalgana 80 021 eurot. Teisel kohal oli Tallinna linnavalitsuse finantsdirektor Katrin Kendra, kes teenis kogupalgana 79 925 eurot. Kolmandal kohal oli Tartu linnasekretär Jüri Mölder. Tema kogupalk oli 77 338 eurot.