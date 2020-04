Ratas ja Kõve teenivad võrdselt 6661 eurot. Neile järgnevad riigikohtu kolleegiumite esimehed Ivo Pilving, Saale Laos ja Peeter Jerofejev, kelle põhipalk on 6511 eurot.

Maksuameti peadirektor Valdur Laidi, kes oli mullu 1. aprillis seisuga kõrgeima palgaga riigiametnik, põhipalk on 6500 eurot, mis on sama kui aasta tagasi.

Villu Kõve palk oli mullu 1. aprillil 6168 eurot, Jüri Ratase palk 6168 eurot.

2019. aasta 1. aprilli seisuga järgnes palgatabelis Laidile sotsiaalkindlustusameti peadirektor Egon Veermäe, kelle põhipalk oli 6300 eurot. Veermäe palk oli tänavu 1. aprilli seisuga sama.

Esikümnes on enamjaolt kohtute esimehed. Viru maakohtu esimees Astrid Asi põhipalk on 6495 eurot, Harju maakohtu esimees Meelis Eerikul on põhipalk 6278 ning Tartu maakohtu esimees Liivi Loidel 5845 eurot. Tartu ringkonnakohtu esimees Tiina Pappeli põhipalk on 6245 eurot.

Politsei- ja piirvalveameti peadirektor Elmar Vaheri põhipalk on täpselt 6000 eurot, millega ta on palgatabelis 13. kohal. Kaitseväe juhataja Martin Herem on palgatabelis 14. kohal 5900 euroga.

Ministrite põhipalk (väljaarvatud peaminister) on 5662 eurot. Sama on põhipalk ka riigi peaprokuröril Andres Parmasel, riigisekretät Taimar Peterkopil, õiguskantsler Ülle Madisel ja riigikontrolör Janar Holmil.

Riigiametnike põhipalkadega saab põhjalikumalt tutvuda SIIN

Teist aastat järjest teenis enim Valdur Laid

Maksu- ja tolliameti peadirektor Valdur Laid teenis 2019. aastal kogupalgana 91 772 eurot, millest põhipalk oli 78 772 eurot ja lisatasud 13 000 eurot. 2018. aastal teenis Laid kogupalgana 88 300 eurot.

Teisel kohal enimteenivatest kõrgetest riigiametnikest oli maanteeameti peadirektor Priit Sauk, kes teenis kogupalgana 82 315 eurot, millest moodustas põhipalk 70 715 eurot ja lisatasud 11 600 eurot. 2018. aastal teenis Sauk kogupalgana 76 700 eurot.

Kolmandal kohal oli sotsiaalkindlustusameti peadirektor Egon Veermäe 77 436 eurose kogupalgaga. Sellest moodustas põhipalk 64 836 eurot ja lisatasud 12 600 eurot. 2018. aastal teenis Veermäe kogupalgana 80 338 eurot.

Riigiametnike teenistusega 2019. aastal saab põhjalikumalt tutvuda SIIN