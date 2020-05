Remdesiviir sai Ühendriikides heakskiidu koroonaravimina kasutamiseks

USA meditsiiniametnikud on juba varem teatanud, et ravimist on abi olnud raskelt haigestunud koroonaviiruse patsientide ravimisel. Ka president Donald Trump on olnud ravimi häälekas toetaja.

Ühendriikide nakkushaiguste tippekspert Anthony Fauci kolmapäeval, et värske uuringu kohaselt on ravimil selge mõju raskes seisundis COVID-19 patsientidele.

"Andmed näitavad, et remdesiviiril on selge, märkimisväärne, positiivne mõju tervenemisperioodi vähendamisel," ütles ta Valges Majas.

"See tõestab, et ravim suudab seda viirust blokeerida," lisas Fauci.

USA riiklik allergia ja nakkushaiguste instituut ütles, et kaugelearenenud COVID-19 ja hingamisprobleemidega hospitaliseeritud inimesed paranesid remdesiviiriga kiiremini kui sarnased patsiendid, kes said platseebot.

Remdesiviiriga ravitud patsientidel toimus paranemine 31 protsenti kiiremini.

Remdesiviiri arendas välja USA ettevõte Gilead Sciences.