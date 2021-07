USA teadlased on hädas, et leida tõhusat koroonaravimit. Puuduvad asjakohased uuringud ja tervishoiusüsteem on killustatud.

Praegu olemas olevaid parimaid ravimeid on tülikas manustada ja neist on haiglates ka tõsine puudus.

"Meie tegevus on piiratud. Meil pole eriti tõhusaid ravimeetodeid," ütles tervishoiuteenuse ProHealth New York nakkushaiguste juht Daniel Griffin.

USA-s on kokku heaks kiidetud kümme koroonaravimit. Kahe ravimi kasutusluba peatati. Valitsus peatas hiljuti veel ühe ravimi kasutamise, kuna see ei olnud tõhus viiruse uute tüvede vastu, teatas The Wall Street Journal.

Vajadus koroonaravimi pärast seega püsib.

USA haiglad valmistuvad juba delta mutatsioonist põhjustatud juhtumite kasvuks. Delta variant levib aktiivselt vaktsineerimata inimeste seas. Vaktsineerimine riigis samas aeglustub.

USA presidendi Joe Bideni administratsioon teatas hiljuti, et kulutab koroonavastaste tablettide väljatöötamise toetamiseks 3,2 miljardit dollarit.

Vastavalt mittetulundusliku mõttekoja Milkeni instituudi andmetele hinnatakse hetkel kliinilistes uuringutes olevat rohkem kui 225 koroonaravimit.

USA valitsus keskendus epideemia alguses peamiselt koroonavaktsiinide väljaarendamisele. Samuti konkureerisid ravimifirmad kliinilistes uuringutes patsientide pärast. Uuringud on sageli ka töömahukad ja aeganõudvad.

Mõned ravimeetodid näitavad ka positiivseid märke. Ravimifirmad Merck ja Pfizer testivad mõlemad kodus manustatavat koroonaravimit.

2020. aasta veebruaris alustati remdesiviiri ravimi kasutamist. Ravimil on aga üks tõsine probleem. See on kõige tõhusam, kui seda manustatakse kohe pärast nakatumist. Remdesiviiri saab manustada ainult haiglas.

Ekspertide sõnul oleks parim viirusevastane ravim selline, mida saaks kodus manustada.

"Tõhusate ravimite leidmiseks peavad valitsused tegema koostööd ülikoolide ja ravimifirmadega. Eeskuju peab võtma HIV-ravimite leidmise kampaaniaga," ütles USA riikliku allergia- ja nakkushaiguste instituudi tippametnik Carl Dieffenbach.

Probleeme põhjustab tervishoiutöötajate vähene teadmatus.

Kui Texase osariigi kodanik Bob Bellini koroonatest osutus positiivseks, siis tuli talle meelde, et endise presidendi Donald Trumpi ravimise jaoks kasutati Regeneroni. Bellini pöördus ravimi saamiseks oma arsti poole, kes ei teadnudki, et see olemas on, vahendas The Wall Street Journal.