Noored ootavad otsust malevasuve kohta

Eestis peaks suvel tööd saama 4300 õpilasmalevlast, mis on 100 võrra vähem kui eelmisel aastal. Siiani on aga vastuseta küsimus, kas koroonakriisi ajal üldse saab ja tohib noori õpilasmalevasse lubada.

Paide Avatud Noortekeskus avab suvel Paides neli õpilasmaleva rühma, pakkudes tööd 50 noorele, kuigi soovijaid on üle 80, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil on planeeritud peamiselt heakorratööd. Kui Paide linnas ikkagi toimub ruumieksperiment sel aastal ka, siis see on lisaks. Ja lisaks üks rühm on meil planeeritud veel ööbimisega ja talus ehk natukene ka maaelu tutvustav töörühm," selgitas noortekeskuse juhataja Reima Nõmmik.

Kõige enam õpilasmalevlasi saab tööd Tallinnas, Pärnus ja Maardus. Tallinna Õpilasmalev plaanis alustada soovijate kirjapanekut 5. mail, kuid paar päeva tagasi otsustati see edasi lükata.

"Tallinna linn tutvustab uuel nädalal oma kriisist väljumise kava. Vastavalt sellele saame ka meie otsustada rühmade toimumise ja registreerimise. Meil oleks võimalik välja saata umbes 40 rühma, mis teeb kokku 800 malevakohta," rääkis SA Õpilasmalev juhataja Ott Väli.

Eestis üleriigilist õpilasmalevat pole ja kuna Noorsootöö Keskus jagab malevarühmadele riiklikku toetust, siis on juba teada, et tänavu on malevarühmades kuni 4300 kohta. Keskuse peaekspert Kerli Kängsepp ütles, et praegu on veel küsimuste küsimus, mil viisil ja kas üldse saabki suvel õpilasmaleva tööd korraldada. Igal juhul lähtutakse valitsuse otsustest.

"Üks variant on see, et viia läbi didigmalev. Mis tähendab seda, et noored on kodus, saavad läbi viia ka ühistegevusi läbi digivariandi. Aga kui haigus läheb vähemaks ja taandub, siis me loodame ikkagi, et suvel on võimlik malevat läbi viia, sest grupid on omavahel suletud ja nad ei puutu kokku teiste inimestega," rääkis Kängsepp.

Ta lisas, et varasemast enam on õpilaste töökäte vastu huvi tundnud põllumajandusettevõtted.