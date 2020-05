"On tehtud ettepanek kaubanduskeskuste avamiseks esmaspäevast, 11. maist. Mina olen teinud ettepaneku, et samaaegaselt võiks avaneda muuseumid ja teised näitusepaigad. See ettepanek on valitsusele teada ja ma usun, et see nii ka läheb," ütles kultuuriminister Tõnis Lukas ERR-ile.

Lukas lisas, et tema ettepanekus ei sisaldanud nõuet, et muuseumikülasjatajd peaksid kandma maske, küll aga peaks olema ohutusvarustus muuseumi teenindajatel. See tähendab, et vajadusel kasutatakse vaheklaase kassas ja/või kannavad töötajad maske.

Kultuurimninistri sõnul jäävad muuseumites kinni puutetundlikud ekraanid, kuna sealt pisikute levimise fakti ei ole veel ümber lükatud.

"Aga silmadega vaadata ekspositsiooni saab. Nii et kultuurne elamus ja alternatiiv peredele peaks olema avatud samal ajal kui kaubanduskeskused."

Kui palju inimesi korraga muuseumi sisse lastakse, sõltub Lukase sõnul sellest, millised on konkreetse muuseumi ruumivõimalused.

"Grupid võiksid olla kuni kümne inimesega, aga loomulikult hoitakse seal iga inimese vahel kaks meetrit vahet. Selliste väiksemate ja hajutatud gruppidega saab giid ka hakkama. Ja jälgitakse, et ühte ja samasse saali väga palju inimesi ei koguneks," sõnas Tõnis Lukas.