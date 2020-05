Kui kaubanduskeskused on kavas avada 11. mail, peaks valitsus selle teada andma juba esmaspäeval, sest keskustel on ohutusnõuete täitmiseks vaja ettevalmistusi teha.

Majandusminister Taavi Aasa sõnul võiks kaubanduskeskuse poed ja teeninduskohad avada taas 11. mail. Kaubanduskeskused teevad just järgmist esmaspäeva silmas pidades juba ettevalmistusi.

Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits ütles, et mõttetöö juba käib, kuidas keskuse avamine peaks toimuma. "Alates sellest, et me peame lisa turvatöötajaid võtma vastu; mõtlema, kuidas on koristamise, desinfitseerimisega, on ka teisi nõudeid. Vaatama, et meil oleks igal pool piisavas koguses desifnitseerimisvahendeid olemas," rääkis Pärnits, ning lisas, et nädal on selle jaoks täiesti piisav.

Seega oleks juba esmaspäeval pidanud kaubanduskeskusi teavitama avamise tingimuste osas, kui pakutud kuupäev paika peab, ütles Pärnits.

Rocca al Mare ja Kristiine keskuste juht Kristjan Maaroosi sõnul küsivad rentnikud iga päev, millal saab kaupluste uksed avada. Eriolukorra tõttu sulges 90 protsenti rentnikest oma äri.

"Keskuse huvi on loomulikult avada võimalikult paljude üürnikega, kes tegutsesid keskuses enne sulgemist. Eks elu näitab, kui palju neist on ellu jäänud. Ma loodan, et valitsuse abimeetmed ka ellujäämist kindlasti aitavad," lausus Maaroos.

Rentnikud ootavad, millal hakkab riik hättasattunud üürnikele eraldatud nelja miljoni eurost renditoetust maksma. Täna pole veel teada, kuidas hakatakse seda toetust maksma.

"Ootame huviga, millised saavad olema toetusmeetme täpsed rakendamise tingimused ja oma tegevust siis nende järgi ka vastavalt sätime," ütles Maaroos.

Kui palju rentnikest tegevuse lõpetab, on keeruline prognoosida. Pärnitsa sõnul on näiteks Ülemiste keskuses rentnike osas praegu täituvus hea.

"Väiksed rentnikud on haavatavad. Ma ei tea, kas nüüd kõik 50-ruutmeetrised boksid tehakse lahti. Meil sellist dialoogi ei ole, et keegi mulle helistab, et kuule, ma nüüd enam avada ei suuda," lausus Pärnits.

Kaubanduskeskused on üritanud eriolukorra ajal rentnikele vastu tulla.

Astri Grupi investeeringute nõukogu liige Sandre Hage sõnul on eriolukorra algusest tehtud üürnikele allahindlusi. "See kriis ei lõpe eriolukorra lõppemisega. Majanduskahju on tehtud ja see tõenäoliselt jätkub ka lähitulevikus, mis tähendab, et üürnikel ei saa olema kerge ka lähikuudel," lausus Hage.

Ministeeriumid kinnitasid, et kaubanduskeskuste avamist arutab valitsuskomisjon teisipäeval. Renditoetuse maksmise täpsem kord jõuab neljapäeval valitsuse istungile.