Kultuuriminister Tõnis Lukas ütles esmaspäeval ERR-ile, et kui valitsus otsustab tuleval nädalal avada kaubanduskeskused, tuleks sama teha muuseumite ja teiste näituseasutustega. Ta avaldas veendumust, et nii see ka läheb. Täpsemalt tähendaks see avamist teisipäeval, 12. mail, kuna paljud muuseumid on esmaspäeviti suletud.

Lukase idee aga mitmetes suuremates muuseumites positiivset vastukaja ei pälvinud, sest muuseumid on ise arvestanud, et avavad uksed eriolukorra lõpetamisele (praegu 17. mai) järgneva nädala teisipäeval ehk 19. mail. Seega nädal hiljem ministri poolt soovitust.

ERM-i direktor: avamise ettevalmistamiseks on vaja aega

Eesti Rahva Muuseumi (ERM) direktor Alar Karis ütles esmaspäeva õhtul ehk enne valitsuse teisipäevast kriisikomisjoni istungit, et kaubanduskeskuste avamise küsimus pole veel otsustatud ja eriolukord kestab.

"Oleme arutanud väga põhjalikult hetkeinfo põhjal, kuidas ja mis tingimustel saaksime avada ERM-i pärast eriolukorra lõppu 17. mail. Traditsiooniliselt on esmaspäeval ehk 18. mail muuseum suletud."

ERM-i direktor nentis, et muuseumi avamine piiratud tingimustega on väga keerukas ja ressursimahukas.

"Me ei lähtu meedias või sotsiaalmeedias kõlanud ministrite poliitilistest tahteavaldustest."

"ERM-i jaoks on esmatähtis meie töötajate, giidide ja külastajate tervis ning lähtume oma otsustes riigikogu, valitsuse ja ministeeriumide õigusaktidest ja terviseameti juhistest, mitte meedias ja/või sotsiaalmeedias kõlanud ministrite (poliitilistest) ja teiste isikute tahteavaldustest, arvamustest ning soovidest. Piiratud tingimusega ERM-i avamine on väga keerukas ja ressursimahukas ning planeerime kõik tegevused selliselt, et näitused, restoran ja pood saaks võtta vastu külalisi alates 19. maist," sõnas Karis.

ERM-i avamise ettevalmistusteks on Karise sõnul vaja aega, seniks jätkab muuseum teadustööd, näituste ettevalmistamist ja tutvustamist, hariduskeskuse tegevusi, e-poe tööd kaugtöö vormis ning veebipõhiselt.

Ajaloomuuseum: praegune otsus on avada muuseum 19. mail

Eesti Ajaloomuuseum. Autor/allikas: Eesti Ajaloomuuseum

Ka Eesti Ajaloomuuseumi kommunikatsioonijuht Helene Tedre ütles ERR-ile, et praegune otsus on avada muuseum 19. mail ja muuseum on oma edasised tegevused ka nii planeerinud.

"Eesti Ajaloomuuseum planeerib hoonete avamist 19. maiks (Maarjamäe loss, filmimuuseum, tallihoone, Suurgildi hoone, teatri- ja muusikamuuseum).

Maarjamäele saab sisse sooduspiletitega, seda põhjusel, et praeguses olukorras ei aktiveerita näitustel näiteks hands-on lahendusi, mõningaid ekraane jm," selgitas ta.

Kuid Maarjamäe lossipark on külastajatele avatud juba 2. maist - iga päev hommikul kella 9-st õhtul 19-ni.

"Hetkel on küll eriolukorra tõttu suletud mänguväljak, küll aga saab pargis jalutada ning vaadata kahte välinäitust: nõukogudeaegsed monumendid ja Eestist vahvaid fakte esitav "Kogu täiega"," rääkis Tedre.

Kunstimuuseum: ootame ära eriolukorra lõpu

ERM-i ja Ajaloomuuseumiga plaanib samamoodi käituda ka Eesti Kunstimuuseum. Muuseumi kommunikatsioonispetsialist Iiris Viirpalu selgitas, et Kunstimuuseum planeerib kõikide filiaalide (Kumu kunstimuuseumi, Kadrioru kunstimuuseumi, Niguliste muuseumi, Adamson-Ericu muuseumi ja Mikkeli muuseumi) uksed taas avada 19. mail, pärast eriolukorra lõppu.

"Vahetult enne eriolukorda ning eriolukorra ajal avati filiaalides ka uued näitused, nii et taas uksed avanud muuseumides ootavad külastajaid ees nii püsiekspositsioonid kui ka täiesti uued näitused. Eriolukorra kehtestudes orienteerus muuseum kiirelt ümber veebi, pakkudes ühena esimestest kuraatorite veebituure erinevate filiaalide näitustel. Veebi toodi üle publiku- ja haridusprogrammid, samuti e-kunstitunnid, mis jäävad veebi vaadatavaks ka pärast eriolukorra lõppu," selgitas Viirpalu

Vabamu on valmis kohe uksi avama

Esimesel võimalusel lubab oma uksed avada okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu. Vabamu tegevdirektor Keiu Telve ütles ERR-ile, et eestlased on muuseumirahvas ning muuseum näeb, et just keerulistel aegadel on vaja harivat ja tuju tõstvat kultuurset meelelahutust.

"Muuseumid on selleks praegustel tingimustes parim paik - meil on suured ruumid, inimesed saavad hoida distantsi ja vajadusel saame tekitada ka eelbroneerimise süsteemi, et kultuuri oleks võimalik turvaliselt nautida. Inimestel on muuseume just praegu vaja ning me oleme külastajate jaoks esimesel võimalusel olemas."

"Just keerulistel aegadel on vaja harivat ja tuju tõstvat kultuurset meelelahutust."

Telve leiab, et muuseumitel on olnud võimalik teha ettevalmistusi turvaliseks taasavamiseks.

"Eelmise nädala lõpus saatis kultuuriministeerium muuseumitele juhendi, kuidas külastajatele taasavamise korral võiksime käituda ja oleme sellest ka lähtunud. Oleme Vabamusse tellinud suurema koguse puhastusvahendeid, sellel nädalal hangime töötajate isikukaitsevahendid ning planeerime kassadesse kaitseklaasi paigaldamist. Meie peamiseks prioriteediks on meie töötajate ja külastajate tervis ning turvalisus ja oleme esialgu isegi veel ettevaatlikumad kui juhendis öeldud," selgitas Vabamu juht.

Sõjamuuseum avab võimalusel uksed tuleval nädalal

Ka Viimsis asuva Eesti Sõjamuuseumi direktor Hellar Lill kinnitas, et juhul kui muuseumid lubatakse valitsuse otsusega järgmisest nädalast avada, kasutab kaitseministeeriumi haldusalas olev sõjamuuseum seda võimalust.

"Teeme oma uksed külastajatele lahti kolmapäeval, 13. mail, tavapäraselt olemegi avatud kolmapäevast – pühapäevani. Oleme avamise puhuks täiendavate turvanõuete täitmisega juba varem arvestanud, tellinud kaitseklaasi ja desifitseerimisvahendid. Kindlasti jälgime, et korraga poleks majas liiga palju külastajaid ja jälgitakse 2+2 reeglit ning muid ettevaatusabinõusid," sõnas Lill.

Maanteemuuseum: avame muuseumi koos suvehooajaga

Maanteemuuseumis saab tutvuda autode hingeeluga. Autor/allikas: Maanteemuuseum

Põlvamaal Varbuse külas asuva maanteemuuseumi direktor Kadri Valner ütles, et jaanuari lõpus ehk kaugelt enne koroonast tingitud ikaldusaega pani maanteemuuseum paika suvehooaja alguskuupäeva, milleks on 15. mai ehk tuleva nädala reede.

"Sidusime selle traditsioonilise muuseumiööga, mis küll sel korral mais ei toimu. Seega ei ole eriolukord väga me tegevust seganud, oleme plaanidest kinni hoidnud, et täiendada oma 400-tonnist masinakogu veel kolme uue sõidukiga, uuendada liikluslinna ja valmistada ette rehvide ajaloost rääkiv näitus."

"Muuseumid ei seisa nagu vasikad suletud ukse ees ega oota kevadist väljalaskmist, et joosta kõikidesse suundadesse korraga."

Valner tunnustas kultuuriministeeriumi töötajaid, kes on ette valmistanud reeglite ja ettevaatusabinõude paketi, mida peavad muuseumid avanemisel arvestama.

"Ja see kava on tehtud just koos muuseumidega. Seega ei seisa muuseumid nagu vasikad suletud ukse ees ega oota kevadist väljalaskmist, et joosta kõikidesse suundadesse korraga."

Ehkki vana postijaama peahoone, kus asub hobuajastu näitus, jääb maikuus suletuks, püüab maanteemuuseum näidata võimalikult palju.

"Näituste ekraane me ei käivita, aga näiteks liikluskasvatuskeskuses paigutame ümber ühe efektsema uue eksponaadi - poolekslõigatud BMW, et tuua ta külastajale lähemale. Me kohandame oma näituseid ümber, ja see on ju tegelikult põnev," selgitas Valner.

Ettevaatusabinõud muuseumites

Avavad muuseumid oma uksed tuleval või ületuleval nädalal, tuleb neil igal juhul arvestada täiendavate ettevaatusabinõudega nii oma töötajatele kui ka külastajatele.

Iiris Viirpalu ütles, et Eesti Kunstimuuseum on tõhustanud nii ohutusmeetmeid (desinfitseerimisvahendite olemasolu, sagedane pindade ja ruumide puhastamine) kui ka külastustingimusi (2+2 põhimõte jm), järgimaks valitsuse ja terviseameti ettekirjutusi ja pakkumaks turvalisi kunstielamusi. Samuti korraldatakse vastavalt olukorrale ümber haridus- ja publikusündmused. Külastaja meelespea ja uuendatud meetmetega saab tutvuda muuseumi kodulehel.

Helene Tedre lisas, et Ajaloomuuseumi territooriumil ja muuseumihoonetes on infosildid, desinfitseerimisvahendid ja kassadel plastikkaitsed. Saalides on külastusjuhid, kes vajadusel saavad korrigeerida inimeste arvu.

"Puhastame lisaks tavakoristusele tihedamalt puutepindasid (käsipuud, liftinupud, hoiukapid jmt). Korjame ära paberkandjatel infomaterjalid."

Ka ERM-i direktor Alar Karis kinnitas, et vajalikud desinfitseerimisvahendid ning -tegevused jm tagatakse.

Kadri Valneri sõnul peab selleks, et külastaja tahaks muuseumis olla, ka muuseumi töötaja ise end turvaliselt ja kaitstult tundma.

"Muidugi hoiavad muuseumitöötajad ise kinni 2+2 ja kätepesu reeglitest, eeldame, et seda teevadad ka külastajad. Oleme kaardistanud kõik kohad, kuhu tulevad kätedesinfitseerimise alad, vajadusel saab ka ühekordseid kindaid."

Klasside ja turismigruppide asemel keskendub maanteemuuseum vähemalt suve esimeses pooles peredele, seades ümber oma ajaloo- ja liiklusprogrammid.

Samuti puhastatakse muuseumis pindu pigem enam kui vähem, kuid siin on Valneri sõnul museaalide säilitamise kontekstis üksjagu nuputamist, sest mitte kõik tavalised desovahendid ei ole sobilikud nende säilitamiseks.

"Aga seegi on teema, millest end läbi närime. Õnneks käib muuseumides selline rahvas, kes mõistab, kui me esemeid nööri taga hoiame, miks seda tehakse."