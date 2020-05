Kubera, kes plaanis külastada ülemkoja saadikute delegatsiooniga Taiwani, mida Hiina peab oma separatistlikuks provintsiks, oli stressis ja rusutud pärast seda, kui oli saanud hirmutava sõnumi, rääkis tema abikaasa Vera Kuberova ajalehele The Times. Hiina saatkond olevat hoiatanud Kuberat, et Tšehhi ettevõtted kannatavad, kui Kubera ei loobu kavandatud visiidist.

Kubera sai oma büroos infarkti ning suri peagi pärast haiglasse viimist, vahetult pärast seda, kui oli saanud Hiinalt ähvardava kirja.

Tšehhi parlamendiliikmed aga nõudsid aru, kui selgus, et Hiina ähvardus oli laekunud Kuberale president Miloš Zemani büroo kaudu

Kubera plaanis Tšehhi senati delegatsiooniga minna Taiwanile veebruari alguses. 10. jaanuaril, mis oli kümme päeva enne tema surma, saatis Hiina saatkond kirja Zemani kantseleisse, milles hoiatati, et visiit hakkab kahjustama Tšehhi ettevõtete - nagu näiteks Škoda autotehase - huvisid Hiinas. "Tšehhi ettevõtted, kelle esindajad külastavad Taiwani koos esimees Kuberaga, ei ole teretulnud Hiinas ega suhtlema hiinlastega," öeldi kirjas, mida vahendas Reuters.

Proua Kuberova ütles, et leidis kirja oma mehe dokumentide hulgast pärast tema surma. "Ma lugesin seda ja tundsin hirmu," ütles ta Tšehhi televisioonile. "See paistis minu jaoks üsna ähvardav," lisas naine.

Hiina välisministeeriumi esindaja ütles, et ei tea, kust kiri laekus. "Ma tahan rõhutada, et Hiina on resoluutselt vastu sellele, et riigi, millel on ametlikud suhted Hiina Rahvavabariigiga, ametlikul esindajal on Taiwani võimudega ükskõik mis kujul suhteid," teatas Pekingi esindaja.

Tšehhi presidendi kantseleijuht Vratislav Mynar lükkas tagasi väited nagu oleks Kubera infarkt olnud põhjustatud surveavaldustest talle. Tema kinnitusel on ka "täielik vale", et kantselei vahendas Hiina võimude kirja.