Taiwan nõudis neljapäeval Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juhilt vabandamist, kuna too oli süüdistanud saareriigi valitsust rünnakutes enda ja WHO vastu seoses koroonaviiruse pandeemiaga.

WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus kutsus kolmapäeval ühtsusele COVID-19 vastases võitluses ning pressikonverentsi käigus rääkis ta rünnakutest enda vastu alates koroonakriisi puhkemisest, sealjuures rassistlikest solvangutest. Tedros Adhanom Ghebreyesus on Etioopia päritolu.

Tedros ei viidanud ametlikult USA presidendile Donald Trumpile, kes oli WHO-d varem kritiseerinud, kuid mainis otseselt Taiwani, mis on Hiina survel terviseorganisatsioonist välja tõrjutud.

"Kolme kuu eest tuli see rünnak Taiwanist," ütles Tedros Genfis pressikonverentsil.

"Nad ei distantseerinud ennast sellest (solvangust). Nad hakkasid isegi mind kritiseerima selle solvamise ja laimamise juures, kuid ma ei hoolinud sellest," ütles Tedros.

Taiwani valitsus nimetas Tedrose avaldust põhjendamatuks.

"Meie riik pole kunagi julgustanud avalikkust käivitama isiklikke rünnakuid tema vastu või teinud ühtegi rassiliselt diskrimineerivat kommentaari," teatas Taiwani välisministeeriumi pressiesindaja Joanne Ou ajakirjanikele.

"Meie valitsus nõuab kohest selgitust ja vabandamist peadirektor Tedroselt sellise äärmiselt vastutustundetu laimu eest," lisas ta.

WHO ja Taiwani suhted on halvenenud järsult pärast koroonaviiruse pandeemia puhkemist isegi ajal, mil terviseeksperdid on kiitnud Taiwani selle sammude eest haiguse vastases võitluses. Saareriigis on kinnitust saanud vaid 379 viirusejuhtumit ja viis surmajuhtumit, hoolimata geograafilisest lähedusest ja kaubandussidemetest Hiinaga, kust pandeemia alguse sai.

Taiwanil oli varem võimalik taotleda vaatlejariigi staatust WHO iga-aastasel Terviseassambleel, kuid Pekingi survel on Taiwan surutud välja olulistest rahvusvahelistest organisatsioonidest, sealjuures WHO-st ja ICAO-st, ÜRO lennundusagentuurist.

Hiina Kommunistlik Partei peab Taiwani lahkulöönud provintsiks, mis tuleb tulevikus Hiinaga liita, vajadusel jõuga.

Hiina valitsuse jõupingutused Taiwani isoleerimiseks rahvusvahelisel areenil on saanud hoogu pärast Tsai Ing-weni asumist Taiwani presidendiametisse 2016. aastal, kuna riigipea ei ole nõustunud määratlema Taiwani osana "ühest Hiinast".

Praeguse WHO liidri Tedrose kriitikud süüdistavad terviseorganisatsiooni lähenemises Hiinale tema ametiajal ning liiga suures heakskiidus Hiina sammude suhtes koroonaviiruse ohjeldamisel.

USA president ähvardas Twitteris tehtud säutsus WHO rahastamise peatada, kutsudes terviseorganisatsiooni "väga hiinakeskseks".

Tedros on eitanud kõiki süüdistusi geopoliitilises erapoolikuses.