Eesti Jalgpalli Liit (EJL) vastas kriitikale kõikidele Premium liiga mängijatele tehtavate koroonatestide mõttekuse kohta, et testimine on vaid üks meede paljudest, mida liit rakendab. Praeguseks on testitud enamik ehk ligi 300 inimest ning ei välistata ka kordustestide võimalust.

EJL-i otsus testida kõiki meistriliiga mängijaid tekitas küsimuse selle mõttekusest. Näiteks Vikerraadio populaarses saates "Rahva teenrid" küsis Mirko Ojakivi, mis mõtet on kõiki mängijaid korra testida, kui inimene võib olla testimise päeva hommikul terve, aga sama päeva õhtul pärast testimist juba nakatuda?

EJL-i avalike suhete juht Mihkel Uiboleht ütles ERR-ile, et liidu soov on teha kõik endast olenev, et tippjalgpallurid ei kannaks viirust edasi ja neil oleks võimalik – kui tervisenäitajad riigis lubavad – oma tööga jätkata. Selleks töötati välja plaan, kuhu lisasiti mitmeid nõudeid, millest üks on testimine.

"Testimine on ekspertide sõnul kõige parem viis teada saada, kas inimene on COVID-19 viirusega nakatunud või mitte. Oleme teadlikud, et eksperdid ütlevad, et test annab vastuse paari päeva tagusest seisust, testida soovitatakse siis, kui on tekkinud sümptomid ja test võib näidata viirust ka päev-paar enne sümptomite ilmumist. Seetõttu ongi testimine üks meede paljudest. Kuna testimine on avalikkuse jaoks kõige lihtsamini mõistetav, siis pälvib ka enim tähelepanu. Oleme mõistagi paika pannud ka kordustestide võimaluse."

Ta lisas, et meetmete väljatöötamisel lähtuti ühelt poolt terviseameti ja laiemalt Eesti riigi avalikult välja öeldud nõuetest ja soovitustest ning teisalt Saksamaa jalgpalliliidu sarnastest reeglitest ning jalgpalliliidu kriisikomisjoni teadmistest.

"Kokkuvõttes on kogu plaan ühe eluvaldkonna soov anda oma panus viiruse leviku peatamisse ja pakkuda võimalikult turvaline keskkond, et mitusada jalgpallurit ja treenerit saaks pärast pooleteist kuu pikkust pausi oma tööga jätkata."

Praeguseks on testitud ligi 300 inimest - nii mängijaid kui ka personali. Testid on jalgpalliklubid tellinud nendelt meditsiiniettevõtetelt, kes seda teenust osutuvad, näiteks Medicumilt. Üks test maksab 81 eurot ja selle tasub EJL.

Kuid lisaks COVID-19 testile on rida teisigi nõudeid: igasuguste haigustunnuste puudumine nii mängijal kui ka tema leibkondsetel, kehatemperatuuri mõõtmine enne iga treeningut, treeningute filmimine, mängijatel individuaalne joogipudel ja muu taoline, desinfitseerimisvahendid staadioni sissepääsus, siseruumide ja kehalise kontakti vältimine, palli puutumise keeld pea ja kätega, staadionile tulek ja sealt lahkumine oma transpordiga.

Mis aga juhtub, kui mõni mängija või klubi eirab kehtestatud reegleid? Mihkel Uiboleht: "Premium liiga kriisikomisjonil on õigus teha märkus, treening lõpetada, keelata reegleid rikkunud inimesel osalemine ja/või suunata juhtum edasi distsiplinaarkomisjonile."

Jalgpalli Premium liiga esimene ja seni ainus mängudevoor peeti 6.-8. märtsini. Tavaolukorras oleks praeguseks peetud kümne vooru mängud. Valitsuse otsusel sai alates 2. maist taasalustada treeningutega välitingimustes, kui osalejaid on maksimaalselt kümme ning järgitakse 2+2 reeglit (grupis tuleb teistega hoida vähemalt 2-meetrist vahet).