Perioodil 4. kuni 17. maini jätkatakse esialgu eriolukorra graafikuga. Kui piletimüük suureneb, siis ollakse kokkuleppel maanteeameti ja saarte esindajatega valmis operatiivselt lisama sel ajal täiendavaid väljumisi, ütles TS Laevad juhatuse liige- teenindusvaldkonna juht Ave Metsla.

TS Laevad avas ka piletimüügi Virtsu-Kuivastu ning Rohuküla-Heltermaa liinil 3. jaanuarini 2021.

Valitsus kaotab liikumispiirangud saarte ja mandri vahel 18. maist ehk praeguse seisuga pärast eriolukorra lõppu.

TS Laevad on teinud ettevalmistused, et parvlaevaliiklus oleks nii reisijatele kui ka laevade meeskonnaliikmetele turvaline. Kõikidel reisijatel on võimalik soetada kontaktivabalt pilet praamid.ee e-teenindusest, laevadele on paigutatud desinfitseerimisvahendeid, tihendatud on erinevate pindade ja ruumide koristamist.

Laeva reisijate salongid on praegu siiski suletud ja TS Laevad palub inimestel veel esialgu jääda sõidukitesse, kuid käimas on juba ka ettevalmistused laeva salongide peatseks avamiseks reisijatele, teatas ettevõte.

Taavi Aas: lennuühendus võib taastuda peale eriolukorra lõppu

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles kolmapäeval ERR-ile, et kui liikumispiirangud kaovad, taastatakse parvalevaliiklus mandri ja suursaarte vahel vastavalt sõlmitud lepingutele ja sõidugraafikutele.

Kuressaare-Tallinna lennuliini kohta ütles Aas, et peale piirangute lõppemist pole mingeid takistusi taastada lennuliiklus täies mahus.

"Lennuühendus katkestati koostöös vallaga kuni eriolukorra lõpuni, kuna saartele kehtestati ranged liikumispiirangud ning parvlaevaliiklus kattis kõik liikumisvajadused, sealhulgas kaubaliikluse. Seega pole meil peale eriolukorra lõppu või kui liikumispiirangud saartega kaotatakse eraldi mingeid takistusi taastada lennuliiklus saartega vastavalt sõlmitud lepingutele ja sõidugraafikutele täies mahus," lausus Aas.

Aas ütles, et tema soov on taaselustada saarte majandus koostöös valdadega võimalikult kiiresti. "Kui valitsus piiranguid leevendab, siis kindlasti räägime ka lennu- ja parvlaevaliiklussageduse taastamisest," lausus ta.

Saarte ja mandri vahel sõitvate bussiliinide kohta ütles Aas, et MKM on vedajatel lubanud kuni eriolukorralõpuni ajutiselt väljumisi mitte teenindada.

"Vedajad taasavavad väljumisi vastavalt nõudlusele. Hetkeseisuga ei ole maanteeametisse laekunud ühtegi taotlust, et väljumisi soovitakse peale eriolukorra lõppu täies mahus avada, vaid pigem on vedajad äraootaval seisukohal, et näha kuidas inimesed üldse hakkavad liikuma või pigem ollakse liikumistega ettevaatlikud," rääkis Aas.