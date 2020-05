Neljapäevasel lennul on ühtekokku umbes 200 kohta.

Pärast Soome saabumist peavad kõik ukrainlased veetma kaks nädalat karantiinitaolistes tingimustes.

Mitmed ukrainlased ei ole jäänud ootama ametnike otsuseid võimalike lendude kohta, vaid on juba ise Soome reisinud. See on üllatanud ka soomlasi.

Ukraina hooajatöötajad on kasutanud autotransporti liikumaks Ukrainast Valgevene pealinna Minskisse. Finnair lendab Minski ja Helsingi-Vantaa lennujaama vahel neli korda nädalas. Valgevenes on koroonaviirusega seotud olukord murettekitav.

Ukraina valitsus teatas eelmisel nädalal, et siiski püüab korraldada ukrainlastest hooajatöölistele võimalust töötada välisriikides. Valitsuse sõnul tuleb hooajatöölistele tagada muu hulgas kolmekuuline tööhõive, tervisekindlustus ja piisav palk.

Soome põllu- ja metsamajandusministeeriumi hinnangul on kevadtööde ajal välistööliste kriitiline arv 1500 inimest. See on kolmandik tavaliselt hooajatöödele tulevatest inimestest.