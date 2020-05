Eriolukorra tõttu hätta jäänud põllumajandussektor ootab jätkuvalt valitsuselt otsust võõrtööjõu kohta ja maaelukomisjoni esimehe Tarmo Tamme sõnul on kriitiline, et võõrtööjõul lubatakse eriolukorra lõppedes kohe riiki siseneda.

Keskerakondlasest endine maaeluminister Tamm ütles ERR-ile, et eriolukorra lõppedes tuleks koheselt taastada endine olukord, mis lubaks riiki tuua hooajalist võõrtööjõudu põllumajanduse abistamiseks.

"Mina olen küll seda meelt, et meil pole teist võimalust. Neid inimesi, kes tööd otsivad, on väga palju, aga kes reaalselt oleks kolme nädala pärast valmis minema maasikapõllule, ega neid väga palju ei ole," ütles Tamm.

Kuna valitsus on Tamme sõnul eraldanud suuri summasid ehitussektoris erinevatele projektidele ja ka Soome avab oma piirid töörände jaoks, jääb võimalikku tööjõudu põllumajandussektorisse aina vähemaks.

"Paraku on selline olukord, kus siis põllumajandussektorist näiteks ehitussektor ostab inimesi üle. Momendil on valitsus väga suured summad eraldanud igasugusteks töödeks, teedeehitusteks ja ehitusteks. Ma kardan, et nüüd, kui Soome avab ka piirid tööjõule, siis see muudab meie olukorra veel keerulisemaks," lisas Tamm.

Eelkõige peaks Tamme sõnul aga suunama põllumajandussektorisse neid inimesi, kes praegu juba Eestis viibivad, olgu nad oma töötud või võõrtöölised.

Lisaks ütles Tamm, et olukord ei ole keeruline vaid Eestis ja on paljusid riike, kus saak jääbki sel aastal põllu peale. Lisaks on Poolas väga suur põud, mis võib mõjutada ka eestlaste toidulauda sügisel.

"Võib panna Eesti toidutarbija olukorra ette, kus sügisel ikkagi toidulaud võib olla väga kasin. Mitte selles mõttes, et nälga jääda, aga lihtsalt pole aedvilju ja puuvilju võib-olla laua peale panna," lõpetas Tamm.