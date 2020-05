Ajalehe Helsingin Sanomat andmeil on Finnair lähtunud eeldusest, et kliendid peavad maskide eest ise maksma. Ilmselt jagatakse siiski ka tasuta maske, kuid ettevõte ei saa nende kättesaadavust garanteerida.

Leht viitab, et maskide kandmist lennukis on soovitanud ka Rahvusvaheline Lennuettevõtete Assotsiatsioon (IATA).

Soome lennujaamasid haldav ettevõte Finavia on teatanud, et laiendab näomaskide kandmise soovitust kõigile klienditeenindajatele, kes ei ole töökohal eraldi muude tehniliste vahenditega kaitstud. Varem on lennujaamades maske kandnud ainult välitöötajad.

