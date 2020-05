Ära jäänud beebiballide asemel tervitatakse uusi kodanike eraviisiliselt

Koroonapandeemia ajal on omavalitsused pidanud ära jätma traditsioonilised beebiballid, kus tervitatakse uusi ilmakodanikke. Harjumaal Saue vallas seda üritust korraldanud kultuurikeskuse rahvas sai insipratsiooni e-poodidelt ja nii viiakse lähipäevil beebiball asjaosalistele koju kätte.

Õigupoolest oleks aasta alguses sündinud laste pidulik vastuvõtt toimuma juba aprilli keskel, aga esialgu lükati see 17. maisse edasi. Kuna omavalitsuse kingituseks on temaatiline body, siis üsna pea oli ametnikele selge, et enam kinkide üleandmist viivitada ei saa, sest lapsed kasvavad lihtsalt sellest välja veel enne kättesaamist. Nii võetigi snitti e-toidupoodidest ja otsustati vastuvõtt peredele koju kätte viia, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Muusik teeb meil väikse tervituse, kingime lille, õhupalli ja tüki torti, sest pidulik koogisöömine jääb ju ära," rääkis Laagri kultuurikeskuse juhataja Ingrid Novikova.

Teisipäeva keskpäeval said esimestena oma kingid kätte jaanuari alguses sündinud nõbud Ken ja Johannes, kelle pered elavad Laagris lähestikku.

Koroonakriis väikeste laste emade elu peale pööranud pole, aga omavahelist suhtlemist on pered püüdnud vältida, kuigi elatakse lähestikku.

Mõlemad emad on kindlad, et kink läheb asja ette ja mahub selga, sest ettenägelikult telliti mitu numbrit suurem body.

Saue vallas sündis jaanuaris, veebruaris 55 last ja nii tuleb kultuurimaja rahval lähipäevil kõvasti ringi sõita, et kõik kingitused laiali jagada.