Elektritõukerataste rendifirmad on valmis suvehooajaks oma sõiduriistad taas tänavatele tooma. Tallinn aga pole veel otsustanud, kas lubada elektritõukerattaid oma tänavatele.

Majandusminister Taavi Aas ütles, et kohalikud omavalitsused on sellistes otsustes iseseisvad.

"Tallinna puhul sõltub nii palju nende otsusest, sest elektritõukerataste n-ö parkimine on linna maal, linnal on õigus öelda, kas seda lubavad," selgitas Aas.

Aas ütles, et neljapäevasel kabinetiistungil on siiski arutluse all liiklusseaduse parandused, mis puudutavad eeskätt elektritõukerattaid ja need parandused on tõukerattaid soosivad. Ta lisas, et ka tema isiklik seisukoht on elektritõukerattaid pigem soosida, mitte piirata.