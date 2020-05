Helme kutsus reformierakondlasi teda mitte ülemüstifitseerima

Rahandusminister Martin Helme soovitas Reformierakonna poliitikutel teda pidevalt mitte ülemüstifitseerida, sest see töötab poliitiliselt hoopis EKRE kasuks.

Kolmapäevases riigikogu infotunnis vastasid opositsioonisaadikute küsimustele nii peaminister Jüri Ratas kui ka rahandusminister Martin Helme. Mitmel puhul tõid Reformierakonna saadikud välja, et Ratase küsimustele vastamise ajal muigab Martin Helme mitmetähenduslikult.

Kui Martin Helme sai sõna Rail Balticuga seotud küsimustele vastamiseks, andis ta esmalt reformierakondlastele poliitilise soovituse.

"Soovitaksin Reformierakonnal järele mõelda minu ülemüstifitseerimise kasulikkuse osas. Minule see meeldib, et te seda pidevalt teete, aga poliitikas see töötab ju minu kasuks," märkis Helme.

"Ma ei ole müstiline olend, olen üks minister 15-st valitsuses ja teen oma tööd nii hästi kui oskan. Minu tööle annavad hinnangu mitte opositsioonisaadikud, vaid valijad," sõnas Martin Helme.