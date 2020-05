Tarbijal on õigus eriolukorra ajal aegunud kinkekaardi summa tagasi nõuda

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) kommunikatsiooniekspert Anne-Mai Helemäe ütles ERR-ile, et amet soovitab kinkekaardi aegumisel külastada kauplejate kodulehti, sest praeguseks on paljudel kodulehtedel juba vajalik info üleval. Seda, kas teenuseid saab kinkekaardi alusel ka pärast aegumist tarbida, on Helemäe sõnul soovitatav kauplejaga kirjalikult kokku leppida.

Helemäe tuletab inimestele meelde, et paljudel kauplejatel on tavapärasest rohkem pöördumisi ja seetõttu ei pruugi nad ka koheselt vastata. Kui tarbija ja kaupleja omavahel mõlemat osapoolt rahuldavat kokkulepet ei saavuta, siis saab Helemäe sõnul esitada avalduse tarbijavaidluste komisjoni.

Kauplustel soovitab TTJA juba ennetavalt info oma kodulehele üles panna.

"Kuivõrd tarbijal on seaduse järgi õigus saamata jäänud teenuse eest raha tagasi küsida, siis on märksõnaks avatud suhtlus ja kompromiss. Näiteks soovitame pikendada kinkekaardi kasutamisaega," ütles Helemäe.