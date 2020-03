Tarbijakaitse soovitab tühistatud reis raha tagasi küsimise asemel edasi lükata

Paljud tänavu kevadeks reisipaketi ostnud inimesed on sattunud olukorda, kus reis jääb ära ja neil tuleb oma plaanid ümber teha. Seadus annab neile võimaluse ettemakstud raha turismifirmalt tagasi küsida, kuid Eesti turismifirmade liit tegi sel nädalal üleskutse seda mitte teha.

Üleskutses tõi liit välja, et inimesed, kes pole saanud koroonaviiruse tõttu reisile minna, ei tühistaks seda täielikult, vaid lükkaksid reisi edasi, et aidata firmadel keerulise olukorraga paremini toime tulla.

Liidu peasekretär Mariann Lugus ütles ERR-ile, et kliente, kes ongi ettemaksu edasi lükanud või uue broneeringu teinud, on üksjagu. Ta rõhutas, et pakettreiside jaoks tehtud ettemaksed on pankade ja kindlustusandjate poolt rahaliselt tagatud ning reisikorraldajal peab olema igal ajahetkel kogu ettemaksete summa ulatuses tagatis.

"Kui inimene on reisi edasi lükanud, saanud vautšeri, kinkekaardi või broneerinud tulevikku uue reisi, siis ka see peab olema tagatud. Ja nii kaua, kui inimene pole teenust kätte saanud, peab see olema tagatud," selgitas ta.

See tähendab, et kui näiteks märtsis pakettreisile minna plaaninud inimene lükkab selle edasi sügisesse, kuid selleks ajaks pole piirangud lõppenud ja reis taas ära jääb, on tal jälle õigus raha tagasi küsida või reis edasi lükata.

"See süsteem on sellepärast nii üles ehitatud, et ta on küll reisiettevõttele rahaliselt väga koormav, aga samas kaitseb tarbijat," lausus Lugus.

Tarbijakaitse: tagatise mõte ongi kaitsta reisijat firma maksejõuetuse eest

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti kommunikatsiooniekspert Anne-Mai Helemäe ütles, et inimestel on küll õigus raha tagasi küsida, kuid ametki soovitab broneerida reise muuks tulevikukuupäevaks või võtta pakettreisi kinkekaart.

"Reisiettevõtjatele tuletame aga meelde, et selle meetme kasutamiseks peab reisiettevõttel olema kehtiv tagatis, mis aitab pakettreisi kinkekaarte tagada," lisas ta.

Helemäe sõnul ongi tagatise mõte see, et tagada reisifirmadele tehtud ettemaksed ning tuua reisijad kodumaale tagasi ka juhul, kui firma on muutunud maksejõuetuks.

Mariann Lugus märkis, et reisifirma jätkusuutlikuks pidamiseks on vaja stabiilset käivet. Kuna aga reisikorraldajad on oma teenusepakkujatele majutuse, transpordi ja muude teenuste eest juba ettemaksed ära teinud ja kriisiolukord on maailmas valdav, siis on lennufirmad järgemööda saadud ettemaksed külmutanud.

"Isegi kui lennud on maha võetud, ei maksa nad praegu reisiettevõttele tehtud makseid tagasi, nad teevad need teadmata perioodi pärast. Reisiettevõte ei istu kliendi rahadega kontoris, ta on makse tegelikult edasi teinud ja kui inimesed massiliselt hästi lühikesel ajaperioodil tahavad, et makske kõik tagasi, siis see on tegelikult väga-väga raske," põhjendas liidu peasekretär, miks nad inimeste poole sellise palvega pöördusid.

Paanikaks pole Luguse sõnul põhjust, inimeste raha ei kao ja isegi kui reisifirma peaks maksejõuetuse tõttu töö lõpetama, siis tagatis on pankrotipesast eraldiseisev osa. Ta soovitas mure korral inimestel ise tarbijakaitsest oma õigusi ja võimalusi uurida, et kindlustunnet saada. Nõutava tagatise olemasolu saab aga uurida majandustegevuse registri veebilehelt.

Reisifirmad on hakanud töötajaid koondama

Kuna keegi ei tea, millal piirid taas lahti lähevad, oleneb turismifirmade liidu esindaja sõnul ettevõtete taastumine sellest, kui kiiresti olukord laheneb. Selge on aga see, et kui äri seisneb reiside vahendamises või korraldamises, kuid piirid on kinni ja reisimine keelatud, siis olukord on üiraske ja võib arvata, et kõik firmad seda üle ei ela.

"Reisisektor toimetab suhteliselt madalate marginaalidega ja on käibest väga sõltuv. Mis on teine pool, et kuna tegu on teenust pakkuvate ettevõtetega, kus kõige suurem artikkel on tööjõukulud, siis seda näeme küll, et koondatakse päris palju. Tean ka, et päris mitmed, nii suured kui väiksed firmad lähevad juba aprillist osakoormusele, kas 0,5 või 0,6 peale üle. Olukord on väga-väga keeruline ja kahekuune töötukassa meede kindlasti sektorit ei päästa," prognoosis Lugus.

Ta põhjendas, et kui reisikeelud peaksid millalgi kaduma, siis paljud inimesed on vahepeal ka teistes sektorites töö kaotanud ja paljud pidanud sundkorras oma puhkused välja võtma, nii et reisimiseks võib raha kõrval ka puhkusepäevi nappida.

"Reisi- ja turismiturg taastub kindlasti pikka aega. Aasta-poolteist on minimaalne periood, mis on veel väga kriitiline. Lillepidu ei ole hetkel," ütles Lugus.