Eestis pole puudega inimestel selliseid võimalusi varem olnud ja nii pole teada, kui palju on selle kasutajaid. Kui suur on odava ja kättesaadava teenuse vajadus, selle väljaselgitamine on Euroopa Sotsiaalfondi projekti üks eesmärke, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pärnu kui Eesti suurim valdavalt hajaasustusega maakond vajab sellist teenust väga.

"Esmakordselt Eestis luuakse ülemaakondlik sotsiaaltranspordisüsteem, mis on kõigi omavalitsuste poolt ühiselt korraldatud. Meil hakkab kogu maakonnas veoteenust osutama Lihula firma L&L ning hanke hind ja Euroopa Sotsiaalfondi tugi on selline, et me saame tõepoolest välja selgitada tegeliku vajaduse, mitte sellise, mida võimaldaks meie kõhnuke rahakott," selgitas Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk.

Veoteenuse osutajal L&L-il on ka 11 Citroen Berlingot, sest mitte kõik kliendid ei vaja invabussi. Aga kuna nii Pärnus kui ka maakonnaliinidel sõidavad madala sisenemisega bussid, piisab, kui ratastoolis klient sõidutada bussipeatusse.

Inimesi sotsiaaltransporditeenusele suunab omavalitsus, aga ühistranspordikeskuses hakkab tööle dispetšer, kes invatranspordi tellimusi vastu võtab. Teenuse kasutajal tuleb ka ise pisut maksta.

Mercedese bussid ehitas invabussideks Silwi Autoehitus. "See oli meie jaoks väga huvitav ja väljakutsuv projekt. Esmakordselt Eestis me tegime multisüsteemse auto, millega saab vedada eri raskusastme puudega inimesi," selgitas Silwi Autoehituse müügijuht Vahur Velvelt.

Hajaasustusega Lääneranna vald soovib uusi busse kasutada ka üksikute koolist kaugel elavate õpilaste veol, kuhu suurt bussi pole mõtet saata.

"Võimalusel rakendada sotsiaaltranspordisõidukeid ka laste transpordiks. Kuna tunnid hakkavad enamasti kaheksast üheksani, olenevalt koolist, olekski hea, kui saaks seda kuidagi ühildada, et hommikul toob lapse ära ja siis saab see auto teha sotsiaaltransporditeenust päev läbi," ütles Lääneranna vallavanem Mikk Pikkmets.

Invabusside tarvis vajaliku varustuse ostmist ja ümberehitamist toetas Euroopa Sotsiaalfond.