Küsitlus: kõige populaarsem oleks Keskerakonna ja Isamaa koalitsioon

29 protsenti vastajatest eelistaks Keskerakonna ja Isamaa koalitsiooni, kui valimised toimuks täna ning kohad riigikogus jaguneks kõige viimaste erakondade toetusprotsentide järgi, selgus Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati küsitlusest.

Vastajatelt küsiti: "Kui valimised toimuks täna, oleks praeguse erakondade toetuse põhjal kõige tõenäolisemad järgmised valitsuskoalitsioonid. Milline neist oleks teie eelistatuim valitsuskoalitsioon?"

Vastuste põhjal kujunes välja järgmine koalitsioonide pingerida:

Keskerakond + Isamaa: 29 protsenti;

Isamaa + SDE + Reformierakond: 19 protsenti;

Keskerakond + SDE + Reformierakond: 9 protsenti;

Keskerakond + SDE + EKRE: 8 protsenti;

Isamaa + SDE + EKRE: 4 protsenti;

Isamaa + EKRE + Reformierakond: 1 protsent;

Keskerakond + EKRE + Reformierakond: 1 protsent;

Ei oska öelda: 30 protsenti.

Septembri lõpus ehk veidi enam kui kuu aega tagasi läbi viidud küsitluses oli kõige populaarsem Isamaa, Keskerakonna ja EKRE koalitsioon (25 protsenti). Erakondade toetusprotsentide muutumise tõttu seda koalitsioonivarianti seekord vastusevariantide hulgas ei olnud.

Erakondliku eelistuse järgi eelistaks EKRE toetajad kõige enam Keskerakonna, SDE ja EKRE koalitsiooni (26 protsenti).

Isamaa toetajad Keskerakonna ja Isamaa koalitsiooni (64 protsenti), Keskerakonna toetajad samuti Keskerakonna ja Isamaa koalitsiooni (62 protsenti).

Reformierakonna toetajad Isamaa, SDE ja Reformierakonna koalitsiooni (60 protsenti), SDE toetajad Isamaa, SDE ja Reformierakonna koalitsiooni (42 protsenti) ning Parempoolsete toetajad samuti Isamaa, SDE ja Reformierakonna koalitsiooni (30 protsenti).

Veel küsiti vastajatelt: "Millised erakonnad ei tohiks Teie hinnangul kindlasti valitsusse kuuluda?" Kõige sagedamini nimetati Reformierakonda, mida ei soovi valitsuses näha 42 protsenti vastajatest. Järgnesid Eesti 200 (40 protsenti), EKRE (39 protsenti), Parempoolsed (26 protsenti), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (21 protsenti), Keskerakond (11 protsenti) ja Isamaa (9 protsenti). Isamaad nimetasid kõige sagedamini SDE toetajad (19 protsenti) ning Keskerakonda Reformierakonna toetajad (26 protsenti).

Reformierakonna kuulumist valitsusse peab vastuvõetamatuks 82 protsenti EKRE, 69 protsenti Keskerakonna ja 55 protsenti Isamaa toetajatest. Samal ajal leiab 82 protsenti Reformierakonna, 80 protsenti SDE ja 71 protsenti Parempoolsete toetajatest, et EKRE ei tohiks kindlasti valitsusse kuuluda.

Küsitluse tulemuste põhjal on kõige soositumad koalitsioonipartnerid seega Isamaa (vastaseid 9 protsenti) ja Keskerakond (11 protsenti) ning kõige ebasoovitavamad Reformierakond (42 protsenti) ja EKRE (39 protsenti).

Norstati küsitlus viidi läbi 30. oktoobrist kuni 1. novembrini veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1000 vastajat.