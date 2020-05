Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran ütles "Aktuaalsele kaamerale", et nii nagu inimeste liikumispiirangute puhul, avatakse ka loomaaed etappide kaupa, et mitte riskida nii loomade kui ka inimeste tervisega.

Esimese sammuna saab tulla loomaeda nagu parki jalutama ning kui kõik sujub, avatakse tasapisi ka siseruumid ja poed ning hakkavad toimuma tavapärased üritused.



"Niipalju kui praegu teadusteadmist on - seda on küll väga napilt - on teada, et koroonasse võivad nakatuda inimahvid, kassid ja väikesed kiskjad kärplased. Ja tänu sellele me peame olema hästi ettevalmistatud, et me hea asemel halba ei teeks," ütles Maran.

Maran rõhutas ka asjaolu, et loom mingi nakkuse saab, siis võib ka inimene selle loomalt saada. "Jällegi, teadust ei ole selles osas, et me kindlalt teaksime, aga meil ei ole mõtet riskida," sõnas ta.

Maran lausus, et külastajatel loomaia loomi koroona suhtes karta ei ole vaja.

"Üks asi, mida inimesed kipuvad kartma, ehkki täiesti põhjendamatult, et nahkhiirtelt võiks nakkuse saada, või et võiks nakkuse saada pangoliinidelt. Esiteks neid ei ole loomaaedades ja neilt otse nakkust saada, see võimalus on praktiliselt null," rääkis Maran.