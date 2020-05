Soome valitsus läks kahe ministri võimaliku nakatumise tõttu kaugtööle

Nakkuskahtlusega on sotsiaal- ja tervishoiuminister Aino-Kaisa Pekonen ja tööminister Tuula Haatainen, kes nakatusid arvatavasti teisipäeval.

Nad töötasid samas ruumis inimesega, keda kahtlustatakse nakatumises ja kellele on tehtud test. Vastust on oodata kahe päeva jooksul.

The Government to work remotely as precautionary measure due to possible coronavirus exposure.



Ministers Pekonen and Haatainen may have been exposed to the coronavirus.



The Government will continue its work normally using remote connections.https://t.co/CpNTGmOKAX