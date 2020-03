Soome peaminister Sanna Marin teatas esmaspäevasel pressikonverentsil, et valitsus otsustas lasta käiku eriolukorra välja kuulutamise. Seadusest tulenev eriolukord läheb menetlusse ehk parlamendi otsustada teisipäeval.

Eriolukord peaks praeguste plaanide kohaselt kehtima 13. aprillini, vahendasid Yle ja Helsingin Sanomat.

Otsus tähendab muuhulgas seda, et keelatakse ära kõik avalikud kogunemised, kus on rohkem kui 10 inimest.

Valitsuse otsusega püsivad lasteaiad lahti, kuid koolid suletakse. Need lapsevanemad, kellel on võimalus lasteaialapsi kodus hoida, võiksid seda teha.

Kutsehariduse puhul kasutatakse erinevaid variante. Ülikoolides diplomitööde kaitsmised toimuvad.

Suletakse muuseumid, teatrid, kultuurimajad, raamatukogud, arhiivid, hobide ja sportimisega seotud kohad ning muud klubilise tegevuse ruumid.

Vanadekodudes ei tohi eriolukorra ajal külas käia.

Alustatakse piiride sulgemist ning keegi ei peaks praegu enam välismaale reisima. Välismaal viibivaid soomlasi kutsutakse üles kiirkorras kodumaale naasma.

Välismaalt naasvad Soome kodanikud ja alalised elanikud peavad olema kaks nädalat karantiinis.

Rahandusminister Katri Kulmuni sõnul kavandab valitsus 100 miljoni euro suurust paketti majanduse toetamiseks.

Marin rõhutas, et ühiskond jätkab töötamist ning karmide otsuste eesmärgiks on kaitsta ühiskonna nõrgemaid liikmeid. Eriolukorra seaduse kasutusele võtmisest on ta rääkinud ka president Sauli Niinistöga.