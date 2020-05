Lux Express alustab bussireise Tallinna-Riia suunal

Lux Expressi peadirektor Janno Ritsberg ütles BNS-ile, et reisijatevedu Riiast alustatakse kaheksa kuni kümne väljumisega päevas, mida on võrreldes eriolukorrale eelnenud ajaga kolm korda vähem.

"Meie rahvusvahelised liinid on olnud suletud ligi kaks kuud. See periood on olnud kompanii jaoks raske ja väljakutse, kuid me loodame, et tegevus ja kasv taastub," ütles Ritsberg.

Plaanis on taastada ka Tallinna-Vilniuse liin, kuid Peterburi ja Minski läbi Riia veel sõita ei saa.

Täpsed kuupäevad ja reiside arvud on veel täpsustamisel.