Tallinna ringkonnakohus ei rahuldanud OÜ Uranos apellatsioonkaebust Harju tänav 30 osas, kirjutas Pealinn . Kohus leidis otsuses, et kinnistuga piirnev Trepi tänav on ajalooline ning kaitstav arheoloogiamälestisena.

OÜ Uranos esitas Tallinna ringkonnakohtule kaebuse, millega soovis Tallinna linnavolikogu otsuse "Harju tn 30 kinnisasja osale Tallinna linna kasuks sundvalduse seadmine ja valitseja määramine" tühistamist.

Kohus leidis otsuses, et Trepi tänav on ajalooline ning kaitstav arheoloogiamälestisena. "Linna kaalutlusruum tänava asukoha üle otsustamisel on seetõttu redutseeritud. /…/Neist tingimustest tulenevalt pidi vastustaja võimaluse korral Trepi tänava taastama ning seda ei saanud rajada mistahes kohta või mistahes kujuga," märkis kohus.

Kuna Trepi tänava taastamine on võimalik, ei olnud OÜ-l Uranos tänava taastamise üle otsustamisel Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärusest tulenevalt kaalutlusruumi ning tänav tuli endises asukohas taastada.

"Seetõttu oli sundvalduse seadmiseks ülekaalukas avalik huvi," märkis kohus.

Ala hõlmav ja hoonestamist võimaldav detailplaneering võeti vastu 2000. aastal, kuid seda ei kehtestatud. Tallinna linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusest tulenevalt otsustati maa-ala haljastada ja rajada sinna 1944. aasta 9. märtsi pommitamise memoriaal.

Memoriaalina pidi välja ehitatama Nõelasilma värav ja Trepi tänav. Tallinna linn alustas 2006. aastal Harju tn 30 kinnistust põhja poole jääval naaberkinnistul seal ajalooliselt asunud Trepi tänava ja Nõelasilma värava väljakaevamisi. Kaevetööd ulatusid ka OÜ Uranos kinnistu piiresse. Tänava taastamise käigus rajati Harju tn 30 kinnistule tugimüür ning selle äärde, osaliselt samale kinnistule Nõelasilma värav. Harju tn 30 omanik OÜ Uranos ehitustöödeks nõusolekut ei andnud.

Tallinna linnavolikogu otsusega 2. maist 2019 seati Harju tn 30 kinnisasjale Tallinna linna kasuks sundvaldus kohaliku tee ehitamiseks, hooldamiseks ja kasutamiseks avalikes huvides järgmistel tingimustel: 1) sundvaldus ulatub kinnisasja 35 m2 suurusele osale põhjaküljel, millele on ehitatud müür ja osa Nõelasilma väravast; 2) sundvaldus seatakse tähtajatult; 3) sundvalduse tasu aastas on 1113 eurot, millele lisandub sundvalduse alale vastav maamaks; 4) sundvalduse tasu makstakse kinnisasja omanikule 1. juuliks sama aasta eest; 5) Tallinna linn tagab sundvalduse ala majandusliku säilimise (ala haldamise, heakorra, remontimise ja muude omanikukohustuste täitmise) ja kannab kõik sellega seotud kulud.

Omanik pani protestiks kartulid maha

Niguliste kiriku ees asuva platsi tõttu kümme aastat Tallinna linnavalitsusega vaidlust pidanud ärimees Heino Viik otsustas eelmisel aastal oma maa-ala otstarbekalt kasutada ja sinna kartulid maha panna.

Viigi ettevõttele Uranos OÜ kuulub Harju tänaval Niguliste kiriku ees 715 ruutmeetri suurune kinnistu. Aastal 2007 rajas linn Viigi kinnistule omavoliliselt kaks ehitist: raudbetoonist tugimüüri Trepi tänaval ning Nõelasilma värava ühe posti, millega algas pikk kohtuvaidlus.

2012. aastal saavutas ärimees ringkonnakohtus linna üle võidu, esitades hulga tõendeid, et linn ehitas tema kinnistul pahatahtlikult ja ebaseaduslikult ning takistas kinnistu kasutamist. Kohus jäi ettevõtjaga nõusse ning käskis müüri ja värava lammutada ning taastada kaeve- ja ehitustöödele eelnenud olukord. Seda pole aga praeguseni tehtud ning kõik, kes Harju tänaval jalutavad, võivad näha, et müür ja Nõelasilma värav on endiselt omal kohal. Et linna survestada, pöördus Viik kohtutäituri poole ning 31. jaanuaril edastatigi Tallinna linnale täitmisteade.

Suurem probleem on aga ettevõtja sõnul see, et kuigi kinnistu sihtotstarve on 50 protsenti elamumaa ja 50 protsenti ärimaa ning Uranos OÜ on 14 aasta jooksul maksnud kinnistu eest ligi 60 000 eurot maamaksu, ei saa ta seda ometi kasutada, sest linn seisab lubadel ees.

Tegelikult tahaks Viik maatükki linnale müüa ja küsiks selle eest 1,6 miljonit eurot. Praegu oleks selle 715-ruutmeetrise maa väärtus Viigi arvutuste kohaselt 3,2 miljonit eurot, kuid ta on valmis müüma poole odavamalt.