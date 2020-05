"Sel aastal toome Euroopa päeva eestlasteni teleekraani, sotsiaalmeedia ja digimängu vahendusel," teatasid Euroopa Komisjoni ja Parlamendi esindused Eestis.

Laupäeval kell 9–21 saab mängida digitaalset Euroopa mängu, võita auhindu ja hankida uusi teadmisi virtuaalsel reisil läbi Euroopa aadressil: www.euroopapaev.ee

Õhtul on ETV ekraanil telemängu "Eesti mäng. Euroopa eri" finaal.

Sotsiaalmeedias leiab teemaviite #minueuroopa abil paljude eestlaste lood sellest, mida tähendab nende jaoks Euroopa ja kuidas tähistatakse Euroopa päeva.

Sarnaselt Eestiga tähistatakse Euroopa päeva kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides, seekord kõikjal enamasti veebis. Veebi vahendusel jagatakse inimestega lugusid Euroopa solidaarsusest ja ühtsusest erinevates eluvaldkondades, olgu selleks rahvatervis, teadusuuringud, reisimine, transport või majanduse taastamine.

Kell 11 avab virtuaalselt uksed Euroopa Parlament. Päevapikkuses kavas on Brüsseli istungisaali külastus, avalik arutelu Euroopa Parlamendi presidendi David Maria Sassoliga, vestlusring Robert Schumanist ja palju muud.

Schumani deklaratsioonist möödub 70 aastat

Tänavu möödub Schumani deklaratsioonist, mida peetakse Euroopa Liidu sünnitunnistuseks, 70 aastat.

9. mail 1950 pidas tollane Prantsusmaa välisminister Robert Schuman kõne, milles kutsus üles solidaarsusele ning tuli välja ideega alustada uut liiki poliitilist koostööd Euroopas, mis muudaks sõja siinsete rahvaste vahel mõeldamatuks.

Robert Schuman ütles oma avalduses: "Euroopat ei looda üleöö ega ühe hooga. Euroopa sünnib konkreetsetes tegudes, mis kõigepealt loovad tõelise ühtekuuluvuse."

"Aastal 2020 on Euroopa päev märgilise tähendusega veel ühel põhjusel – paremini kui kunagi varem mõistame, kui tähtis on solidaarsus ja oma inimestest hooliv liit," märkisid Euroopa Parlqamendi ja Komisjoni esindused oma pressiteates.

"Euroopa päeval on õige aeg tuletada meelde ka Euroopa Liidu põhiväärtusi: rahu, vabadus, õigusriik, demokraatia ning kõigi jaoks toimiv majandus, mis võimaldab inimestel töötada ja elada rahumeelselt koos ning kasutada samal ajal ära kõiki võimalusi, mida majandus ja tehnoloogia meile pakub," lisasid nad. "Euroopa Liit on jätkuvalt meie võimsaim vahend natsionalismi, rassismi, antisemitismi, sotsiaalse tõrjutuse, konfliktide ja sõja vastu," kinnitati samas.

EL-i liidrid andsid oma arusaama Euroopast

"Ärgem unustagem kunagi, et Euroopa see oled SINA, see oleme meie kõik KOOS. ÜHTSUS on see, mis meid tugevaks teeb," kirjutas Euroopa Liidu riikide valitsusjuhte koondava Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel sotsiaalmeedias.

Belgia endine peaminister Michel avaldas oma sotsiaalmeedia kontol riigijuhtide pöördumise, milles kõik ütlevad mõne sõnaga, mida nende jaoks Euroopa tähendab.

On #EuropeDay, let's never forget...



Europe is YOU, it's US, it's all of us TOGETHER. UNITY is what makes us stronger.



Here's what Europe means to #EU27 leaders:

Peaminister Jüri Ratas ütles videos, et tema jaoks tähendab Euroopa kodu, kus on sõbrad, kus saab vabalt liikuda ja kus on tugev majandus.

Reinsalu rõhutas Euroopa ühtsust

Välisminister Urmas Reinsalu rõhutas Euroopa päeva puhul tehtud avalduses Euroopa ühtsuse ja solidaarsuse olulisust.

"Tänane Euroopa päev on teistsugune kui varem, sest maailm on meie silme all ülikiiresti muutunud. Kogu selle ebakindluse ja segaduse keskel annab meile kindlustunnet teadmine, et Euroopa rahvad seisavad katsumustele vastu üheskoos.

Euroopa riikide ja rahvaste koostöö võimaldab ühiselt kaitsta meie elulaadi, huve maailmas ning luua jõukust. Euroopa Liit on riikide koostöövorm ning peab ka tulevikus säilima just rahvusriikide liiduna.

Tänases kaasaegses maailmas pretsedenditu ulatuse ja mõjuga koroonakriisis on Euroopa rahvad toetanud hädas üksteist ja abistanud teisi maailma rahvaid. Üheskoos püüame leevendada majanduskriisi laastavaid tagajärgi.

Keset koroonakriisi ütleme tänasel päeval aitäh kõigile teistele Euroopa rahvastele, kes meid on toetanud. Seda tehes teame, et nemad saavad alati loota Eestile kui usaldusväärsele ja ausale sõbrale.

Head Euroopa päeva!"