Tallinnas tegutseb seemneraamatukogu

Tallinnas, Laagna raamatukogu juures tegutsev seemneraamatukogu pakub võimalust tasuta seemneid laenata, taimede kasvatamist nautida ning seemneid annetades teisi huvilisi rõõmustada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Seemneraamatukogu on seemnete kogu, mis sisaldab tema maitsetaimi, lilli ja ka köögivilju, tagastamistähtaegu ja viiviseid seemne raamatukogus ei ole. Küll aga me oleme tänulikud kui seemneraamatukogu rikastub annetuste näol," ütles Tallinna seemneraamatukogu juhataja.

Eelkõige on pakutavad seemned mõeldud kaunistama rõdusid ja terrasse.

"Kui me siin Laagna aias ringi vaatame, siis ümberringi on hästi palju selliseid rõdudega maju ja tegelikult on see kasutamata potentsiaal ja see on tänuväärne ja tore tegevus, mis rikastab meie kogemusi, pakub meile lõhna, maitse ja värvielamusi," lisas Evik.

Seemnete valik ja taimede tutvustus on väljas e-kataloogis Ester ning Laagna haruraamatukogu kodulehel. Seemnetellimus tuleb teha telefoni või e-mailitsi ning seejärel tulla neile järele Laagna aeda.