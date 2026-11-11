Kaheksa maakonda said võimaliku õhuohu hoiatuse

Kaitsevägi teatas teisipäeva öösel vastu kolmapäeva võimalikust õhuohust Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja Põlva maakonnas. Veidi hiljem laiendati ohuteavitust ka Lääne- ja Ida-Virumaale. Ukraina ründas öösel droonidega Eesti piiri lähedal Ust-Luga sadamat, mille järel puhkes seal suur tulekahju.

Kell 3.12 saadetud teates soovitati drooni nähes varjuda ning helistada telefonil 112.

Kell 3.45 saadetud uues teates laiendati õhuohu teavitust ka Lääne- ja Ida-Virumaale.

Kaitseväe valvepressiesindaja kinnitas ERR-ile teavitusrakendustest edastatud infot ja seda, et kuna varasemalt olid sarnased ohuteavitused olnud Lätis ja Leedus, siis tõusid öösel õhku ka NATO hävitajad.

ERR-i portaali lugeja andis teada, et ka Kohtla-Järvel on lühikeste vahedega poole tunni jooksul olnud üle kümne NATO hävitajate ülelennu.

The Kyiv Independent teatel ründasid Ukraina droonid teisipäeva öösel Ust-Luga Läänemere sadamat Venemaa lääneosas Leningradi oblastis. Ust-Luga on üks peamistest sadamatest, mida Venemaa kasutab Vene toornafta transportimiseks varilaevastikuga ja see asub Eesti piirist vaid ca 30-40 km kaugusel.

Ukraina monitooringukanali Exilenova Plus teatel süüdati Venemaa ja Eesti piiri lähedal asuv objekt põlema ning seal toimusid ka plahvatused. ERR ei saa video autentsust kinnitada, mis peaks näitama põlengut Ust-Luga sadama piirkonnas.

Venemaa Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko kinnitas hiljem Interfaxi vahendusel, et Ust-Luga sadamapiirkonda kukkus droon, mis põhjustas tulekahju.

Venemaa teatel hävitasid nad Leningradi oblasti kohal öösel 146 drooni. Peterburi Pulkovo lennujaam peatas ajutiselt kõik lennukite väljumised ja saabumised.

Droonihoiatused varem ka Lätis ja Leedus

Teisipäeva öösel vastu kolmapäeva andsid ka Läti ja Leedu välja õhuruumi hoiatused. Läti rahvusringhäälingu portaali LSM teatel aktiveeriti Balti õhuruumis NATO patrullmissiooni hävitajad. Kokku anti Lätis õhuohu teavitus kümnes maakonnas (Ludza, Krāslava, Augšdaugava, Balvi, Aizkraukle, Jēkabpilsi, Madona, Cēsise, Smiltene ja Gulbene).

Lätis võeti õhuohu hoiatus maha kell 3.30 öösel seoses "objekti Läti õhuruumist lahkumisega".

Ka Leedu rahvusringhääling LRT teatas, et teisipäeva öösel vastu kolmapäeva said Leedu elanikud hoiatuse võimaliku drooni kohta Leedu territooriumil. Droon tuli Leetu Valgevenest. Hoiatuse said esmalt Vilniuse ja Utena, hiljem Druskininkai, Lazdijai, Marijampolė, Kaunase ja Panevėžyse piirkonnad.

Leedus võeti drooniohu hoiatus maha öösel kell 2.30 pärast seda, kui droon oli lennanud edasi Lätti. LRT teatel startisid NATO hävitajad Šiauliaist.

Soome rahvusringhääling Yle andis teada, et Soome kaitsevägi kehtestas Soome lahe idaosas ajutise lennupiirangu. Kaitseväe teatel on tegemist ettevaatusabinõuga, mille eesmärk on tagada inimeste ohutus ja ametivõimude tegutsemistingimused võimalike droonide osas.

Abu Dhabis toimuvad 10.–11. novembril Ukraina, Venemaa ja USA kolmepoolsed rahukõnelused.

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