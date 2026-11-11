Meediateadlane "Impulsis": vanuseline sotsiaalmeediakeeld õpetab lapsed valetama

Euroopa Komisjoni algatus keelata sotsiaalmeedia alla 13-aastastele ning nõuda oma konto loomiseks vähemalt 15-aastast vanust põrkub Eestis vastuseisule. Tartu Ülikooli meediauuringute kaasprofessor Maria Murumaa-Mengel kinnitas ETV saates "Impulss", et Eesti ametlik suund ei toeta sotsiaalmeediale vanusepiiranguid.

"Eesti riigi seisukoht on tegelikult kuldne kesktee, et me ei soovi 13 ja 15 aasta vanusepiirangut, sest siin on ette näha juba maailma praktikast, mis hakkab juhtuma: me õpetame lapsed valetama ja normaliseerime selle, et lapsed lihtsalt valetavad," selgitas Murumaa-Mengel, kes osaleb riigikantselei juures tegutsevas nõukojas.

Tema sõnul ei saa noori hoida digimaailmast kunstlikult eemal.

"Kujutage ette, et me viskame siis 15-aastase sinna sellesse džunglisse, kui me seda ei reguleeri – mis temaga juhtuma hakkab? Me kindlasti toetame platvormide tugevamat regulatsiooni, et manipulatiivne disain kaotatakse või vähemalt tehakse vaikesätted selliseks, et inimestega ei manipuleerita," lisas Murumaa-Mengel.

Madis Kallas keelaks, Rain Epler mitte

Riigikogu sotsiaaldemokraadist liige Madis Kallas leidis, et probleemide pisendamine tuleb lõpetada ning riik peaks võtma selge ja karmi hoiaku. Tema hinnangul on Eesti jäänud oma vaoshoitusega teiste riikide kõrval erandlikku seisu.

"Eesti on praegu tõesti üks väheseid halle laigukesi, kes ei ole ühtegi sammu astunud seaduslikul tasandil, erinevalt teistest Euroopa riikidest," märkis Kallas Euroopa soovile keeld kehtestada.

Kallas tõi välja psühhiaatrite ja psühholoogide tagasiside sotsiaalmeedia mõju kohta noorte vaimsele tervisele.

"Mina ei kuulu tänasesse valitsusse, mina oleksin seal resoluutsem, lisas Kallas. "Mulle ka ühtepidi ei meeldi see, et me kogu aeg nagu tahame pisendada probleemi, sest tegelikult noore lapse aju ei ole valmis nendeks väljakutseteks, mis sotsiaalmeedia pakub või nendeks algoritmideks või nendeks mudeliteks."

Riigikogu EKRE fraktsiooni liige Rain Epler vaidles riiklikule keelule vastu, nähes selles vanemate soovi vastutusest kõrvale hiilida.

"Mina kindlasti keeldu ei poolda," teatas Epler. "Mulle tundub kohati, et on terve hulk vanemaid, kes ei taha ise võsukestele piire seada ja siis nad teeksid oma elu kergemaks, kui kool või lausa riik keelab ära – siis nad ei pea ise seda tegema. Laste kasvatamine ja vastutus selle eest, et neist kasvaksid head ja ühiskonnas toimivad inimesed, on eelkõige vanemate vastutus," ütles Epler.

Tema sõnul ei tohi riik hakata reguleerima sisu ega kehtestama lauspiiranguid, küll aga saab pitsitada tehnoloogiaettevõtteid. "USAs on kohtuasjad jõudnud lahenditeni ja suured trahvid määratud. Seal on, olgu Meta või Tiktoki, sisedokumentatsioonist üsna selgelt ilmsiks tulnud, et nad ongi töötanud selles suunas, et nende toode oleks sõltuvust tekitav," lisas Epler.

Noored murravad keeldudest mööda

Sisulooja Maria Rannaväli meenutas oma karjääri algust ning nentis, et vanusepiirangud on sotsiaalmeedias alati olnud vaid näilised.

"Mina tegin ema sünniaastaga YouTube'i konto – olin aasta liiga noor, vanusepiirang oli 13 aastat. Juba tol ajal olid need piirangud pigem sümboolsed. Ja kui rääkida ka, mis signaali see potentsiaalne keelamine saadaks siis, et meil on veel üks reegel, aga kedagi ei koti, kas seda päriselt täidetakse," ütles Rannaväli.

"Vanusepiirangust on oht saada mugav ja lihtne lahendus riikidele näitamaks, et tehakse midagi, süvenemata pildi tegelikku keerukusse," lisas Rannaväli.

Maria Murumaa-Mengel lisas, et noorte katsed piirangutest mööda hiilida on igapäevane reaalsus.

"Eesti noored kirjeldasid meile töötubades, kuidas nad kasutavad vanemate ID-kaarte ja VPN-e – see on uskumatu, kui nutikad nad on," rääkis ta.

Sillamaa kehtestaks nutirahu kõigile

Muusik ja lapsevanem Sandra Sillamaa tõdes, et vanematel on ilma toetava raamistikuta äärmiselt keeruline piire hoida, mistõttu vajatakse seljatagust. Isiklikus elus rakendab Sillamaa rangeid meetmeid, hoides näiteks Instagrami rakendust telefonis vaid kolmel päeval nädalas ning kustutades selle ööseks üldse ära. Tema pooldaks ka riiklikult radikaalsemat lahendust, mis ei piirduks ainult lastega, vaid haaraks kogu ühiskonda.

"Kui minust saaks Eesti esimene nutineti-minister, siis ma teeksin sellise asja, et hakkaksin pihta täiskasvanutest: alates teatud kellaajast iga päev on sotsiaalmeedia ekraanid kinni," käis Sillamaa välja idee.

"Näiteks kaheksast kaheksani, et inimesed suhtleksid omavahel ja üleüldine vaimne tervis paraneks. See hakkab pihta vanematest – sa ei saa keelata lastele ekraane, kui ise samal ajal telefonis passid," lisas Sillamaa.

Pikemat arutelu saates "Impulss" saab vaadata videost.